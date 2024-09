CAMION

Tecnologia per la sicurezza e il controllo dinamico dei veicoli

La tecnologia dei pneumatici intelligenti, del sistema Cyber Tyre sviluppato da Pirelli in collaborazione con Bosch, apre nuovi scenari per la sicurezza e il controllo dinamico dei veicoli.

L’innovativo sistema di pneumatici intelligenti Cyber Tyre integra sensori all’interno dei pneumatici. I sensori sono capaci di raccogliere e trasmettere in tempo reale informazioni fondamentali per migliorare la gestione della stabilità e il comfort di guida.

Tecnologia pneumatici intelligenti Cyber Tyre

Il Cyber Tyre di Pirelli si basa su una tecnologia avanzata di sensori “in-tyre” integrati all’interno dei pneumatici stessi. Questi sensori monitorano parametri critici dei pneumatici come l’aderenza, la pressione e la temperatura del pneumatico, dati essenziali per ottimizzare le prestazioni del veicolo.

L’integrazione delle informazioni nei sistemi di controllo dinamico del veicolo consente una regolazione immediata. In base alle condizioni di guida, migliora la stabilità e riduce i rischi legati alla perdita di controllo del mezzo.

Collaborazione su pneumatici intelligenti tra Bosch e Pirelli

L’accordo tra Bosch e Pirelli nasce in favore dell’evoluzione della tecnologia dei pneumatici intelligenti.

Bosch, con la sua esperienza nei sistemi hardware, software e nei sensori MEMS (micro-electro-mechanical systems), apporta competenze chiave per lo sviluppo di soluzioni integrate. I sensori MEMS di Bosch offrono elevata precisione nel monitoraggio dei parametri e nella trasmissione dei dati dei pneumatici intelligenti.

Pirelli contribuisce con le sue competenze in algoritmi, modellazione e sviluppo di software per l’integrazione dei dati raccolti dai pneumatici nei sistemi di controllo del veicolo.

Questa collaborazione sui pneumatici intelligenti sfruttare appieno i dati trasmessi dai sensori per migliorare la dinamica di guida e garantire un’interazione ottimale tra pneumatico e veicolo.

Applicazione pratica: Pagani Utopia Roadster

Un esempio concreto dell’implementazione della tecnologia Cyber Tyre è il progetto sviluppato insieme a Pagani per la Utopia Roadster su pneumatici intelligenti.

Su questo veicolo, i sensori del Cyber Tyre trasmettono dati in tempo reale. All’unità di controllo dell’ESP (sistema di controllo elettronico della stabilità), consentendo un’adattabilità immediata del veicolo alle condizioni stradali. Il sistema permette una gestione ottimale delle prestazioni del pneumatico e garantisce livelli massimi di sicurezza, migliorando al contempo il comfort di guida.

Impatto della tecnologia MEMS di Bosch

Un aspetto rilevante della collaborazione riguarda l’utilizzo della tecnologia MEMS di Bosch. Questi sensori, caratterizzati da un ridotto consumo energetico grazie allo standard BLE (Bluetooth Low Energy), permettono una raccolta e trasmissione continua dei dati senza influenzare in modo significativo l’efficienza energetica del veicolo. L’integrazione di tali tecnologie su pneumatici intelligente consente la realizzazione di veicoli più sostenibili e intelligenti.

La collaborazione tra Bosch e Pirelli pone le basi per un futuro in cui i pneumatici intelligenti diventeranno una componente essenziale nei sistemi di controllo avanzato dei veicoli. Grazie alla capacità di raccogliere e processare in tempo reale dati critici provenienti dai pneumatici, sarà possibile sviluppare soluzioni che migliorano la sicurezza, l’efficienza e il comfort di guida, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

L’evoluzione della tecnologia Cyber Tyre e la continua innovazione in ambito sensoriale promettono di ridefinire gli standard della mobilità futura. Portando a un utilizzo più efficiente dei veicoli e a una maggiore sicurezza per i conducenti e i passeggeri.

