Dal 4 dicembre 2024, la patente digitale è disponibile per tutti i cittadini italiani tramite l’app IO. Un passo importante verso l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici. Ecco come ottenerla, quali documenti possono essere caricati nell’IT Wallet e cosa comporta questo cambiamento.

Per ottenere la patente digitale è necessario scaricare sul proprio smartphone l’app IO e, in seguito, accedere con il proprio Spid o la Cie (Carta d’identità elettronica) e generare la patente digitale seguendo le istruzioni fornite dalla piattaforma. L’applicazione è disponibile gratuitamente per sia per iOS (iPhone) sia per Android.

E’ possibile caricare la patente di guida in formato digitale sull’app IO, insieme ad altri documenti come la tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità. Si va verso l’identità digitale e la semplificazione nella gestione dei documenti personali. Scopri come ottenere la patente di guida in formato digitale.

Come ottenere la patente digitale

Per generare la patente digitale è necessario seguire pochi semplici passaggi:

Scaricare l'app IO sul proprio smartphone.

Accedere con SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

(Carta d’Identità Elettronica). Entrare nella sezione “Portafoglio” e selezionare la patente di guida, seguendo le istruzioni per il caricamento.

Una volta caricata, la patente sarà accessibile direttamente dallo smartphone e potrà essere utilizzata anche durante i controlli stradali.

Come funziona la patente digitale?

La patente digitale è una versione elettronica della tradizionale patente di guida, disponibile su smartphone grazie alla piattaforma IT Wallet. Questo strumento consente di accedere al documento in ogni momento, eliminando la necessità di portare con sé il formato fisico.

La patente elettronica ha validità esclusivamente in Italia per provare l’abilitazione alla guida in occasione di controlli da parte delle Forze dell’ordine. Per le verifiche, sarà necessario che gli organi di polizia siano dotati di connessione internet, in quanto non sono considerati validi eventuali screenshot del documento.

Patente digitale cosa fare se lo smartphone si scarica?

Una delle criticità riguarda la possibilità di accedere ai documenti in caso di batteria scarica o assenza di connessione. Al momento, non è prevista una modalità offline, ma sono allo studio soluzioni per garantire maggiore accessibilità in situazioni di emergenza.

IT Wallet: un portafoglio digitale integrato nell’app IO

L’IT Wallet, integrato nell’app IO, consente ai cittadini di caricare e gestire i propri documenti in formato digitale. Al momento, sono supportati:

La patente di guida;

La tessera sanitaria;

La Carta europea della disabilità.

Secondo il sottosegretario all’innovazione Alessio Butti, l’Italia è uno dei primi paesi dell’Unione Europea a implementare un sistema wallet per i documenti digitali. Finora, oltre 430.000 cittadini italiani hanno attivato l’IT Wallet, caricando più di 700.000 documenti. Questo è solo l’inizio: tra il 2025 e il 2026, il sistema sarà esteso a livello europeo.

Sicurezza e protezione dei dati personali

La sicurezza e la privacy sono priorità assolute per il progetto IT Wallet. L’infrastruttura è stata progettata seguendo i più elevati standard di protezione dei dati personali, garantendo che i cittadini abbiano il pieno controllo sulle proprie credenziali e sull’utilizzo dei documenti.

Inoltre, l’app IO è già una piattaforma consolidata, utilizzata da milioni di italiani per accedere a servizi pubblici essenziali, il che conferisce ulteriore affidabilità al sistema.

Il futuro: carta d’identità digitale e altri documenti

Il sottosegretario Butti ha anticipato che l’IT Wallet potrebbe presto includere anche una carta d’identità digitale. Al momento, il passaporto non è previsto a causa delle specifiche norme internazionali che regolano la sua emissione, ma il governo sta monitorando le migliori pratiche internazionali per valutare possibili soluzioni future.

Tra i prossimi sviluppi, sono previsti strumenti come:

Certificati di nascita;

Abbonamenti ai trasporti pubblici;

Documenti professionali.

La patente digitale e l’IT Wallet rappresentano un’importante innovazione per i cittadini italiani, semplificando l’accesso e la gestione dei documenti personali. Questo progetto pone le basi per un sistema di identità digitale sicuro e all’avanguardia, anticipando gli obiettivi europei previsti per il 2026.

