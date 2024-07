CAMION

Parcheggio camion: Toll Collect GmbH e l‘Ufficio federale per la logistica e la mobilità (BALM) hanno firmato un contratto per la creazione e il funzionamento del servizio di informazioni sulle piazzole (SID).

In futuro infatti il Ministero federale per il digitale e i trasporti (BMDV) metterà a disposizione in modo digitale i dati di occupazione delle strutture di parcheggio per camion sulle aree di sosta lungo le autostrade e le strade federali al fine di ridurre il traffico di ricerca di parcheggio e per ottenere uno sfruttamento ottimale delle capacità di parcheggio disponibili.

Un sistema basato sul pedaggio camion

Sulla base dei dati del sistema di pedaggio per camion, Toll Collect può registrare sistematicamente i livelli di occupazione dei parcheggi per camion – nelle aree di sosta a livello nazionale e trasmetterli in tempo reale. Con il SID, queste informazioni sono pubblicate come dati aperti (Open Data) nella Mobilithek del governo federale.

Come funziona la ricerca

Su questa piattaforma digitale, i fornitori di applicazioni di navigazione per camion – o Autobahn GmbH del governo federale possono accedere ai dati e incorporarli nelle proprie applicazioni. In questo modo, i conducenti di camion possono accedere all’occupazione delle strutture di parcheggio per camion nella cockpit di camion e utilizzarla per trovare un parcheggio.

Le dichiarazioni

Susanne Henckel, Segretario di Stato presso il Ministero Federale del Digitale e dei Trasporti:

“La logistica è uno dei settori economici più importanti del nostro paese. Ogni giorno, migliaia di camionisti sono in servizio sulle strade della Germania e svolgono un lavoro impegnativo. In futuro, li sosterremo nella ricerca di un parcheggio con l’uso intelligente dei dati del sistema di pedaggio. Questo fa risparmiare molto tempo e nervi, riduce il traffico di ricerca dei parcheggi e migliora l’utilizzo delle aree di sosta. La digitalizzazione non è solo una risorsa per i conducenti che possono pianificare meglio i loro periodi di riposo in questo modo, ma fornisce anche una maggiore sicurezza stradale su e sulle nostre autostrade”.

Christian Hoffmann, Presidente dell’Ufficio Federale della Logistica e della mobilità:

“Con il SID, i vantaggi dell’uso dei dati di pedaggio dei camion per scopi di gestione del traffico diventano chiari. Questo progetto innovativo sarà in futuro in grado di riconoscere l’industria della logistica di riconoscere le attualmente disponibili parcheggi per camion prima di arrivare a un parcheggio. La ricerca di un parcheggio è così più facile e permette al personale di guida di concentrarsi sull’attività di guida effettiva”.

Dr. Gerhard Schulz, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toll Collect:

“C’è un grande potenziale nei dati generati quotidianamente durante la riscossione dei pedaggi. Con il SID, mostriamo quale valore aggiunto pratico possiamo trarne. In futuro, i dati del sistema di pedaggio possono anche essere la base per le decisioni di investimento del settore pubblico, per esempio per la pianificazione della domanda delle aree di servizio federali”.

La struttura del SID avviene gradualmente. Nella seconda metà del 2025, il SID fornisce già i livelli di occupazione di circa la metà, a metà del 2026, di tutte le circa 1.900 aree di servizio sulle autostrade in Germania. L’integrazione delle informazioni sull’occupazione delle aree di parcheggio da parte degli operatori di parcheggio privati (ad es. B. Autohöfen) è in fase di pianificazione.

