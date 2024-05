CAMION

DAF ha inaugurato a Piacenza il nuovo Used Trucks Center.

Una struttura posizionata in un luogo strategico, il DAF Used Trucks Center si trova al centro di una rete di comunicazione autostradale, cruciale per il trasporto su strada.

Gerriat-Jan Bas, Managing Director Paccar Financial Europe, ha dichiarato:

Più saremo in grado di elevare il valore del nostro veicolo usato, migliore sarà la performance della nostra rete vendita dedicata ai veicoli nuovi, perché oggi il cliente cioè le aziende di trasporto, guardano globalmente all’investimento effettuato, all’intero ciclo di vita del prodotto, e quindi anche al valore residuo.

La nuova sede DAF di Piacenza è stata inaugurata ieri, presente l’Amministratore Delegato di DAF Veicoli Industriali, Paolo Starace.

Il nuovo DAF Used Trucks Center beneficerà di tutta una serie di servizi che consentiranno al cliente di ricevere un’offerta completa di servizi, assistenza, manutenzione e garanzie specifiche sull’usato DAF.

I DAF Used Trucks Center offrono:

assistenza sul prodotto

veicoli DAF controllati, riprocessati e provenienti direttamente dalla rete interna DAF da diversi Paesi in Europa

garanzia sull’acquisto.

Un progetto reale e concreto, quello portato avanti dalla famiglia Storti e da Mariano Abramo AD di OVIP.

Una partnership che ha portato alla realizzazione di una struttura con un piazzale di oltre 20.000 mq in soli sei mesi. Investiti oltre 3 milioni di euro.

Il nuovo centro di Piacenza è parte integrante di un obiettivo ambizioso, mantenere il valore nel tempo di un veicolo DAF. Il tutto può realizzarsi solo se, diversi elementi sono intrecciati e concatenati. Dare valore ai pezzi di ricambio, una strategia particolarmente attuale, in un periodo dove la sostenibilità è al centro dell’attenzione del pubblico e dei grandi investitori.

OVIP DAF Dealer: cresce il fatturato

In soli cinque anni, il fatturato di OVIP DAF Dealer è passato da poco meno di 2 milioni di euro nel 2019 a oltre 26 milioni di euro nel 2023. Una crescita che anche quest’anno, sarà consistente.

Anche il numero dei dipendenti è cresciuto nel tempo, passato da 13 a 54 unità nel 2024.

La nuova sede a Piacenza Sud è dedicata all’usato DAF proveniente da tutta la rete, la prima in Italia. Un team di manager e commerciali, consentirà al Gruppo di compiere un ulteriore salto di qualità anche nei rapporti con la clientela.

Mariano Abramo con la famiglia Storti si è anche comprato un veicolo completamente elettrico Demo:

lo useremo per esperienze e test con i clienti, certi della futura prossima transizione energetica.

OVIP, che sarà tra i primi DAF Dealer a commercializzare la Gamma Elettrico DAF, dispone anche di pannelli fotovoltaici che permettono la produzione giornaliera di oltre 150Kw.