AUTOBUS

La Porsche Automobil Holding, ha acquisito il 35% delle quote di Flix SE, piattaforma tedesca di mobilità per i viaggi in autobus, che opera attraverso Flixbus, Flixtrain e Greyhound.

L’investimento Porsche con EQT e Kuhne Holding

L’operazione di investimento Porsche si inserisce in un investimento congiunto più ampio che ha visto la partecipazione delle società di private equity EQT Future e Kuhne Holding. “L’investimento congiunto con EQT semplifica il nostro metodo di lavoro con gli investitori leader a livello globale per attuare la nostra strategia di investimento”- ha dichiarato Lutz Meschke, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile della gestione degli investimenti di Porsche.

I dettagli dell’operazione Porsche-Flixbus

L’operazione ha valutato Flix SE oltre i 3 miliardi di euro e l’acquisizione dovrebbe essere finalizzata entro la fine del 2024. Questa è la prima volta che Porsche investe direttamente in una piattaforma di servizi per gli utenti: l’investimento non rappresenta solo un impegno economico ma anche una visione strategica dell’azienda automobilistica.

Il bisogno di diversificare l’offerta

L’investimento in Flixbus da parte del gruppo Porsche rappresenta una strategia di diversificazione aziendale, con la necessità di inserirsi nel settore della mobilità sostenibile e di dipendere sempre meno dal mercato automobilistico tradizionale. Le nuove normative europee infatti stabiliscono uno stop alle immatricolazioni di auto inquinanti a partire dal 2035.

Dal canto suo, Flix SE ha dimostrato una forte capacità di espansione a livello globale, inserendosi in mercati strategici come ad esempio l’India ma soprattutto nel Nord America grazie all’acquisizione di Greyhound nel 2021.

L’attenzione alla sostenibilità

L’investimento di Porsche insieme ai fondi EQT Future e Kuhne Holding, pone l’accento sulla sostenibilità dei trasporti, mettendo a disposizione il capitale necessario per un’efficienza operativa ed un’espansione a livello mondiale. La multinazionale tedesca afferma infatti di vedere un grande potenziale di crescita nei servizi di mobilità sostenibile per il futuro.