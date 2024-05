AUTOBUS

Le tre società saranno integrate in un unico operatore del TPL per una una maggiore competitività sul mercato

Nasce un nuovo gruppo industriale del trasporto pubblico in Emilia-Romagna.

Il consiglio provinciale ha approvato l’integrazione tra le società di trasporto pubblico autofiloviarie Tper spa, Seta spa e Start Romagna spa.

L’intesa per la costituzione del Gruppo Industriale del trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna disciplina lo svolgimento dell’attività di servizio pubblico in collaborazione.

Tra gli obiettivi c’è quello di “creare operatori che abbiano dimensioni patrimoniali, capacità tecnica e finanziaria e competenze idonee a perseguire una significativa presenza sul mercato del trasporto pubblico locale e una maggiore competitività. Oltre ad aumentare la capacità di investimento e di finanziamento e a valorizzare pienamente il presidio e le conoscenze del territorio ed il rapporto con gli enti appaltanti nel livello di servizio all’utenza”.

Un unico operatore per aumentare la competitività del trasporto pubblico in Emilia-Romagna

Con l’accordo si punta a superare l’attuale assetto societario del sistema dei trasporti pubblici, che attualmente vede:

Seta nel territorio di Modena, Reggio Emilia e Piacenza

nel territorio di Modena, Reggio Emilia e Piacenza Tper nei territori di Ferrara, Reggio Emilia e Bologna

nei territori di Ferrara, Reggio Emilia e Bologna Start Romagna in quelli di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini

L’obiettivo è creare un unico operatore con dimensioni patrimoniali, capacità tecniche e di investimenti e competenze che ne aumentino la competitività nel mercato.

L’attenzione al territorio verrà mantenuta attraverso la costituzione di società operative territoriali denominate “Sot”. Le Sot opereranno direttamente a livello locale, preservando l’offerta del servizio pubblico di Tpl e le esigenze dei bacini di riferimento.

Inoltre, nel protocollo si richiama la valenza strategica dell’operazione per lo sviluppo di maggiori sinergie ed economie di scala in vista di obiettivi di efficienza e integrazione dei servizi.

Ma anche per una maggiore razionalizzazione dei costi e ottimizzazione dell’uso delle risorse pubbliche con processi di efficientamento e di qualificazione aziendale.