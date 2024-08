AUTOBUS

Come inviare la domanda per ottenere la patente D e CQC con assunzione immediata

In Lombardia si organizza il corso gratuito per autisti di autobus, con rilascio della patente D e CQC e assunzione immediata.

Il corso gratuito per autisti di autobus è destinato a disoccupati in possesso di licenza media. Offre l’opportunità di un impiego stabile nelle aziende di trasporto pubblico. Ecco tutti i dettagli su come inviare la domanda.

Come candidarsi al corso gratuito per autisti di autobus con rilascio patente e assunzione

Gli interessati al corso gratuito per autisti di autobus in Lombardia devono andare sulla pagina web dedicata e cliccare sulla città in cui le candidature sono aperte:

Bergamo : entro il 30 settembre 2024

: entro il 30 settembre 2024 Brescia : selezioni il 12 e il 26 settembre 2024

: selezioni il 12 e il 26 settembre 2024 Cremona : selezioni il 6 e il 18 settembre 2024

: selezioni il 6 e il 18 settembre 2024 Vigevano: selezioni il 5 settembre 2024

Nella pagina dedicata, è possibile candidarsi al corso per autisti di autobus compilando il form online.

Il corso gratuito per autisti di autobus, di 320 ore, consente ottenere la patente D e CQC e l’assunzione immediata.

Corso gratis per autista di autobus

Il corso gratuito per autisti di autobus è organizzato da Enaip Lombardia in collaborazione con aziende di trasporto pubblico locale. Il corso per autisti di autobus non solo permette di ottenere la patente D e CQC), ma garantisce anche l’assunzione immediata nell’azienda di trasporto pubblico prima dell’inizio delle lezioni. Le lezioni avranno una durata di 320 ore, con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì.

Il programma include:

abilitazione alla guida con rilascio della patente D e CQC secondo normativa di settore

elementi di normativa di trasporto nazionale e internazionale

sicurezza stradale

elementi di customer care

elementi di lingua inglese

Per partecipare al corso gratuito per autisti di autobus in Lombardia, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

essere disoccupati all’avvio del corso

età anagrafica di almeno 21 anni

possesso di patente B o superiore

buona conoscenza e padronanza della lingua italiana

titolo di studio: licenza media (preferibile titolo di studio superiore)

idoneità psicofisica per l’ottenimento della patente di guida per il trasporto di persone

conoscenza base della lingua inglese

domicilio nella provincia in cui si svolge il corso

L’ammissione al corso gratuito per autisti di autobus è subordinata al superamento di una prova di selezione, che valuta le attitudini, le motivazioni e verifica i requisiti formali.

Continua a leggere: Offerte di lavoro autisti