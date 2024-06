AUTOBUS

“Bus Turistici in città. Ztl, Parcheggi, e servizi: un problema nazionale“: questo il tema del convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, An.bti – Confcommercio domani, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, in Via della Missione, 4 a Roma.

Bus turistici: i temi affrontati

I temi che verranno affrontati riguardano alcune criticità per il settore dei Bus Turistici Italiani in città, che li affligge da tempo, come le tariffe Ztl, che penalizzano il settore per disomogeneità e importo, o gli stalli di sosta a disposizione dei mezzi, sempre più spesso vanificati dalla non osservanza delle regole degli automobilisti o dei proprietari di altri mezzi non autorizzati che li utilizzano come parcheggi, o la mancanza di servizi adeguati ed organizzati a disposizione degli operatori della categoria come avviene nelle città degli altri Paesi europei.

I relatori del convegno

Al convegno interverranno vari relatori, tra cui: l’On. Roberto Pella, Vicepresidente Vicario ANCI, il Presidente del gruppo FI Senato, Sen. Maurizio Gasparri il Sen. Massimo Garavaglia, già Ministro del Turismo e Presidente della 6ª Commissione del Senato, l’On. Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo, l’Avv. Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, l’Assessore Comunale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato ed il Presidente di Anbti – Confcommercio, Riccardo Verona il quale dichiara:

“Questo convegno ha una duplice importanza: da un lato ci dà la possibilità di affrontare con autorevoli esponenti delle Istituzioni temi molto importanti per il nostro Turismo: trasportiamo ogni anno oltre 150 milioni di visitatori e turisti nelle Città Italiane pur tra mille difficoltà troppo spesso inascoltate; dall’altro sarà l’occasione per porre fine al tentativo di ‘criminalizzare’ la nostra categoria, capro espiatorio per tutti i disservizi delle Città. Dalla mobilità, all’inquinamento: i dati reali, come abbiamo dimostrato spesso, dicono esattamente il contrario rispetto a quello che troppo spesso si vorrebbero far credere e lo ribadiremo durante il convegno”.

Tra gli invitati al Convegno – che sarà trasmesso in diretta sulla web tv della Camera – anche: , l’On. Andrea Caroppo, L’On Flavio Tosi, L’On Luca Sbardella, ed il Sen. Daniele Manca.