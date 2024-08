AUTO

Uber e BYD accelerano il passaggio verso una mobilità a zero emissioni e completamente elettrica.

BYD è un costruttore cinese leader mondiale nella produzione di veicoli con alimentazione alternativa, Uber è una piattaforma specializzata nella mobilità a basse emissioni, che vanta al suo attivo, oltre 49 miliardi di corse.

Due realtà innovative che hanno siglato una partnership il cui fine è quello di accelerare la transizione energetica a livello globale. Un accordo pluriennale finalizzato a portare 100.000 nuovi veicoli elettrici BYD sulla piattaforma Uber.

Partirà dall’Europa e dall’America Latina e consentirà ai conducenti Uber di avere accesso ai migliori prezzi e finanziamenti della categoria per l’acquisto di una BYD.

La partnership tra Uber e BYD si estenderà in Medio Oriente, Canada, Australia e Nuova Zelanda

Stella Li, Executive Vice President di BYD e CEO di BYD Americas, ha commentato: “Siamo entusiasti di unire le forze con un leader globale come Uber non solo per accelerare la transizione verso i veicoli elettrici, ma anche per rendere il trasporto ecologico accessibile e alla portata di tutti. Questa collaborazione segna una nuova era nell’elettrificazione della mobilità urbana e non vediamo l’ora di vedere i nostri veicoli elettrici all’avanguardia diventare sempre più popolari sulle strade delle città di tutto il mondo“.

Una collaborazione che mira a ridurre il costo totale di proprietà dei veicoli elettrici per gli autisti di Uber ma che al tempo stesso favorirà anche la diffusione di auto elettriche a livello globale.

Il risultato sarà quello di offrire spostamenti più ecologici, veloci e con zero impatto ambientale.

Gli autisti stanno optando per un veicolo elettrico cinque volte più velocemente rispetto alla clientela privati, un sondaggio che ha dimostra come, ancora una volta, i principali ostacoli nel passaggio all’elettrico sia il prezzo e la disponibilità di finanziamenti.

Per sostenere gli autisti di Uber nel loro processo di acquisto di una EV, sono previste iniziative congiunte da parte di Uber e BYD che prevedono sconti sulla ricarica, manutenzione del veicolo o assicurazione, nonché offerte di finanziamento e di leasing, in funzione delle preferenze dei singoli mercati.

La più grande piattaforma di mobilità on-demand al mondo

“Uber e BYD condividono l’impegno a innovare per un mondo più pulito e più green. Sono entusiasta di lavorare insieme a Uber verso questo futuro”, ha dichiarato Chuanfu Wang, Presidente di BYD.

“Siamo entusiasti dei vantaggi che questa partnership il più grande accordo globale di questo tipo, offrirà agli autisti e alle città”, ha dichiarato Dara Khosrowshahi, CEO di Uber. “Quando un autista Uber passa a un veicolo elettrico, può ottenere benefici in termini di emissioni fino a quattro volte superiori rispetto a un normale automobilista, semplicemente perché percorre molti più chilometri. Molti conducenti ci dicono inoltre che la loro prima esperienza con un veicolo elettrico è avvenuta durante un viaggio con Uber, e siamo entusiasti di contribuire a dimostrare i vantaggi dei veicoli elettrici al maggior numero di persone in tutto il mondo”.