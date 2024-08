AUTO

Omoda&Jaecoo sfata i luoghi comuni sulle auto elettriche, offrendo una garanzia estesa sui suoi modelli.

Sarà lo strumento che permetterà il passaggio a una mobilità più sostenibile e a zero emissioni, una vera alternativa per il futuro degli spostamenti ma che oggi deve fare i conti con tante fake news, l’auto elettrica è ancora vista dagli automobilisti europei come un limite.

Il brand Omoda&Jaecoo offre una garanzia sui suoi modelli, senza precedenti.

Sull’onda dello slogan “in Europa per l’Europa”, il costruttore cinese ci mette la faccia, confermando il suo impegno verso la qualità e la soddisfazione del cliente.

Un atto di “fiducia” che si basa su di un’offerta che consente di soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti europei.

Diverse tipologie di alimentazione (ICE, HEV, BEV), tutte di ultima generazione e una rete vendita e di assistenza, estesa lungo tutto il territorio nazionale.

Grazie a un centro logistico presente in Italia, Omoda&Jaecoo è in grado di fornire ricambi entro 24 ore dall’ordine del concessionario (48 ore per le isole), per un pacchetto di garanzia senza precedenti.

Omoda&Jaecoo: garanzia estesa su carrozzeria, motore e batteria

Tre diverse tipologie di garanzia che coprono vari componenti di ogni suo modello.

Garanzia su motore

garanzia estesa su motore e verniciatura: tutti i modelli Omoda&Jaecoo venduti in Italia sono coperti da una garanzia di 7 anni o 150.000 km

per i primi tre anni il chilometraggio è illimitato.

Garanzia sulla carrozzeria e ricambi

3 anni sulla verniciatura, contro corrosione e ruggine, la garanzia è estesa fino a 12 anni

garanzia sui pezzi di ricambio e componenti elettrici: disponibilità in magazzino di pezzi di ricambio per 10 anni

3 anni/chilometraggio illimitato sui ricambi originali ad esclusione delle parti soggette a usura.

Per le Omoda&Jaecoo elettriche, la copertura è estesa anche al motore di trazione e batteria fino a 8 anni o 160.000 km.

Garanzia sulla batteria: viene garantita fino al 75% della sua capacità di ricarica

La garanzia non copre le parti meccaniche soggette a normale usura: pastiglie freni, tergicristalli e cinghie.

Sono esclusi anche i danni causati da incidenti, mancata manutenzione e quelli derivanti da uso improprio.