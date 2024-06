Servizi

Una guida pratica su come ricaricare a casa un’auto elettrica.

Rispondere a tutti gli interrogativi che nascono quando si vuole installare una colonnina di ricarica presso la propria abitazione, ricaricare un’auto elettrica ora è semplice grazie anche alla “Guida alle ricariche condominiali e private”.

Nasce grazie all’esperienza di ANACI, l’associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari e Motus-E, l’associazione italiana costituita dai principali operatori dei settori automotive ed energia e dal mondo accademico per favorire l’elettrificazione dei trasporti.

La guida su come effettuare una ricarica da casa è stata promossa in occasione degli Electric Days e rappresenta uno strumento indispensabile sia per i cittadini che per gli amministratori di condominio.

La guida affronta il tema delle wallbox e delle colonnine di ricarica condominiali con un notevole approfondimento, tante le FAQ in grado di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, normativo, pratico e tecnico.

Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E ha dichiarato che la ricarica domestica è una risorsa utilissima per chi utilizza un’auto elettrica, perché abbina una semplicità di utilizzo indiscutibile a una convenienza nei costi di ricarica, rispetto alle tradizionali alimentazioni endotermiche.

Effettuare oggi un pieno di energia, senza ombra di dubbio, è nettamente più conveniente rispetto a un pieno di benzina.

Se poi si utilizzano sistemi fotovoltaici per produrre energia, una ricarica di un’auto elettrica ha un costo pari a zero.

Naso ha anche aggiunto come occorra accelerare sulle infrastrutture di ricarica private, anche in questo caso, urgono incentivi da parte del Governo: “La ricarica domestica è una risorsa utilissima per gli automobilisti elettrici, perché amplifica ulteriormente i vantaggi economici della guida a zero emissioni, riducendo a quasi un terzo i costi di rifornimento rispetto alle alimentazioni tradizionali e azzerandoli potenzialmente nel caso degli 1,4 milioni di impianti fotovoltaici residenziali già installati in Italia”.

Per diffondere e favorire l’utilizzo di auto elettriche, occorre agevolare e incentivare l’installazione di wallbox e colonnine di ricarica condominiali, operazione che deve essere resa più facilmente accessibile ai cittadini rispetto a quanto avvenuto in passato.

Sulla guida pratica su come ricaricare l’auto elettrica, si è pronunciato anche Francesco Borrelli, Presidente Nazionale di ANACI: “ANACI continuerà a collaborare con Motus-E per altre iniziative di interesse generale, viste le grandi innovazioni tecnologiche che continuano a investire il mondo”, conclude Burrelli, “siamo unitamente interessati a iniziative che consentono il risparmio energetico, la riduzione di emissioni nocive nella atmosfera, la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini”.