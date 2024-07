Prodotto

La nuova Land Rover Defender 130 Outbound celebra il binomio di una partnership storica con la C.R.I..

Negli ultimi 70 anni, la Land Rover Defender è stata partner della Croce Rossa. Il suo spirito pionieristico a partire dal 1954, ha avuto un impatto sulla vita di oltre 2 milioni di persone in ben 54 paesi.

Una flotta di Defender 130 Outbound appositamente modificata con il supporto degli specialisti della Croce Rossa Italiana, sarà impiegata per le emergenze straordinarie. Le capacità inarrestabili in off-road del SUV inglese consentiranno al personale della C.R.I. d’intervenire prontamente in caso di alluvioni, smottamenti e grande.

A Solferino, Land Rover e la Croce Rossa Italiana, hanno annunciato una nuova collaborazione.

Quest’anno, infatti, a Solferino si è festeggiato il 160° Anniversario della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Migliaia di volontari, ma anche le istituzioni e partner si sono riuniti il 21 e 22 giugno presso il sito della Battipaglia di Salerno, per celebrare l’inizio del movimento che Henry Dunat, il fondatore della C.R.I., aveva immaginato 160 anni fa.

Una flotta di Land Rover Defender 130 Outbound sarà utilizzata dalla Croce Rossa Italiana come mezzo d’intervento.

Il SUV di casa Land Rover sarà anche utilizzato come stazione satellitare mobile per mantenere le comunicazioni nell’aree colpite da disastri, creando così un rassicurante collegamento tra il personale della C.R.I.

Grazie a questa tecnologia, le comunicazioni via rete tra il personale della Croce Rossa Italiana e gli altri mezzi di soccorso non saranno mai compromesse.

Il Defender 130 Outbound è dotata di sospensioni pneumatiche elettroniche la cui escursione arrivano fino a 430 mm. Anche la capacità di guado, fino a 900 mm, consentirà di affrontare le condizioni stradali più difficili e irraggiungibili.

Il veicolo inoltre è dotato di un verricello e di un gancio traino che consentiranno di sfruttare appieno le capacità di traino di 3.000 kg del nuovo Defender.

Presente sul SUV Land Rover, anche un sistema elettrico supplementare, fino a 230 V, un caricabatteria dedicato, così come attrezzature per il salvataggio in acqua e kit di pronto soccorso e assistenza per le persone recuperate.