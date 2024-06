AUTO

La nuova Alfa Romeo Junior è disponibile anche nell’esclusivo e performante allestimento Veloce.

Va a completare la gamma sportiva di Giulia, Stelvio e Tonale: la nuova Alfa Romeo Junior Veloce porta al debutto un nuovo motore elettrico da 280 cavalli.

Non solo motore ma anche handling.

Piacere e divertimento alla guida, diverse le novità che figurano su di un modello originale tanto nei contenuti quanto nello stile.

Lo sterzo della Junior Veloce è stato sviluppato per essere il più diretto del segmento e in grado di esaltare le doti dinamiche della vettura.

Junior Veloce: una vera Alfa Romeo

L’assetto è sportivo, il corpo macchina è stato ribassato di 25 mm, nuove le barre antirollio anteriori e posteriori.

Adeguato alle prestazioni anche l’impianto frenante che si avvale di dischi anteriori da 380 mm con pinze monoblocco a 4 postonici.

Presente un differenziale Torsen che consente la massima trazione in ogni condizione di guida e asfalto.

Anche gli pneumatici sono specifici per questa versione. Sono particolarmente performanti e calzano cerchi da 20 pollici, per un livello di tenuta e aderenza senza eguali.

La nuova Alfa Romeo Junior Veloce sarà testata nel circuito delle Langhe

L’intera configurazione del circuito “Langhe” sarà disponibile alla stampa specializzata per una prova unica nel suo genere.

Dunque, la compatta elettrica, sarà messa alla prova in tutta la sua velocità ma anche e soprattutto, dovrà rispondere a quelle che da sempre rappresentano le peculiarità di ogni nuovo modello del Biscione.

Velocità in curva, stabilità, piacere di guida e controllo della vettura.

Aspetti che sicuramente i tecnici di Arese avranno tenuto in debita considerazione nello sviluppo di questo nuovo modello.

Un’anteprima unica ed esclusiva per un percorso lungo oltre 20 km, messo a disposizione a piloti esterni non appartenenti al team di sviluppo Alfa Romeo.

Un tracciato storico dove le più veloci e vincenti Alfa Romeo stradali delle ultime decadi, hanno effettuato i loro test di sviluppo.

Un circuito dove la nuova Junior Veloce sarà messa alla prova. Dovrà dimostrare quanto un’auto elettrica possa essere divertente e… VELOCE!

Per questo motivo è stato chiamato a condurre il progetto la medesima squadra di ingegneri che ha dato vita a progetti unici come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA, e l’attuale sviluppo in corso della 33 Stradale.