AUTO

La nuova Land Rover Defender Octa è l’ultima arrivata della “famiglia” dei SUV inglesi.

Porta le capacità della gamma Defender a un livello senza pari.

Un V8 da oltre 600 cavalli per la Land Rover Defender Octa

La nuova Defender V8 Octa è la vettura più estrema e potente di sempre, grazie al suo V8 mild-hybrid Twin Turbo da 4,4 litri, capace di erogare 635 CV con una coppia di 750 Nm.

Valori questi, che consentono alla vettura do passare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

Il SUV inglese è in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h se equipaggiata con cerchi in lega leggera da 22 pollici e pneumatici per tutte le stagioni. La sua linea è più estrema che mai.

Design e tecnologia

I passaruota sono più larghi, i paraurti rivisitati, mentre la robusta protezione del sottoscocca in lega di alluminio spinge i conducenti ad avventurarsi su terreni accidentati e affrontare guadi fino a un metro di acqua.

Mark Cameron, amministratore delegato di Defender, ha dichiarato:

“Con la nuova Defender OCTA siamo stati in grado di liberare il pieno potenziale di Defender.

È la definizione stessa di ampiezza di capacità e una testimonianza di ciò che possiamo ottenere utilizzando le migliori tecnologie e talenti all’interno della nostra divisione di ingegneria.

Con il suo potente motore V8, la rivoluzionaria tecnologia delle sospensioni 6D Dynamics, finiture squisite e dettagli unici, è raro, incredibilmente resistente e intrinsecamente desiderabile“.

Visivamente è imponente, la sua altezza da terra è aumentata di 28 mm, e l’assetto si è allargato di 68 mm.

La Land Rover Defender Octa è dotata di pneumatici da 23 pollici di diametro, i più grandi mai montati su un Defender di produzione.

A richiesta possono essere scelti gli pneumatici Goodyear Advanced All-Terrain Tyre sviluppato appositamente per il modello OCTA.

Per la livrea esterna è possibile scegliere tra due nuove esclusive finiture metallizzate

Petra Copper

Faroe Green.

Le altre colorazioni disponibili sono dunque il Carpathian Grey e Charente Grey, con tetto nero a contrasto e un portellone posteriore in Narvik Black lucido.

I clienti hanno una ulteriore possibilità di personalizzazione.

La Defender Octa con la pellicola protettiva opaca opzionale per una maggiore protezione della carrozzeria in contesti difficili.

I prezzi partono da 187mila euro per arrivare ai 205mila euro per la Octa Edition One, con contenuti più esclusivi e dettagli in Chopper Carbon Fibre.