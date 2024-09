AUTO

Un ciclo di incontri tematici per affrontare i temi più stringenti dell’innovazione legata al settore automotive, come sostenibilità, intelligenza artificiale, Data Act, Made in Italy e racing. Sarà questo Autopromotec Talks, una serie di appuntamenti che apriranno la strada alla trentesima edizione di Autopromotec, la storica rassegna dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico.

Innovazione per il futuro del settore

Gli Autopromotec Talks si prefiggono lo scopo di esplorare e discutere le tendenze e le sfide che caratterizzeranno il futuro del settore automotive (analizzato anche nel recente rapporto curato da Mario Draghi), in particolare nel comparto del postvendita. Questi eventi, che coinvolgeranno esperti e protagonisti del mondo dell’industria automobilistica, serviranno infatti a delineare i temi portanti della prossima edizione di Autopromotec, prevista per maggio 2025.

Primo talk a Milano il 25 settembre 2024

Il ciclo di incontri prenderà il via il 25 settembre 2024 a Milano, nella sede dell’Automobile Club di Milano, in corso Corso Venezia 43. L’appuntamento “Zero emissioni e infinite soluzioni. È possibile essere competitivi e sostenibili? Invisibile! La sostenibilità che non ti aspetti nell’auto” sarà dedicato a tema della sostenibilità.

L’incontro indagherà su come l’industria automobilistica stia evolvendo verso pratiche sempre più sostenibili, anche oltre lo stretto dibattito sull’auto elettrica. Si discuterà di come la sostenibilità, spesso percepita come un costo, possa in realtà rappresentare un vantaggio competitivo per le aziende, in linea con il tema guida di Autopromotec 2025: “Homo Faber Fortunae Suae”.

Tra i relatori Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec, che sottolineerà l’importanza di questo percorso di divulgazione. Al suo fianco, i vertici delle principali aziende del settore postvendita automotive condivideranno esperienze concrete e strategie legate alla sostenibilità. I temi trattati includeranno l’efficienza energetica, la rigenerazione delle risorse, la circolarità dei processi produttivi e l’ottimizzazione delle risorse. Saranno presentati esempi pratici di come queste soluzioni stiano già trasformando l’industria e il mercato dell’aftermarket automobilistico.

Gli altri incontri

Nei mesi successivi, “Autopromotec Talks” proseguirà con eventi dedicati a tematiche cruciali come l’intelligenza artificiale, il Data Act, il Made in Italy e il mondo del racing. Le date e le sedi dei prossimi incontri saranno comunicate nel corso dell’anno.