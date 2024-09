AEREO

Voli aerei per il Cairo con visto gratuito con EGYPTAIR e una tariffa speciale weekend dall’1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025.

EGYPTAIR, la compagnia aerea di bandiera egiziana, offre un’opportunità unica per i viaggiatori diretti al Cairo: un visto di transito gratuito valido fino a 96 ore. Questa iniziativa, volta a promuovere il turismo in Egitto, consente di esplorare la capitale egiziana durante uno stop-over o un weekend lungo.

Visto gratuito per Il Cairo con EGYPTAIR

Il visto gratuito è disponibile esclusivamente per i passeggeri che volano con EGYPTAIR. È possibile ottenere il visto direttamente all’arrivo presso l’aeroporto internazionale del Cairo, presentando il biglietto aereo EGYPTAIR all’ufficio di transito. Il visto consente un soggiorno che varia tra 8 e 96 ore, offrendo così la possibilità di visitare Il Cairo e le sue attrazioni storiche durante una breve pausa di viaggio.

Voli per il Cairo con visto gratuito tariffa speciale weekend

Per il periodo dall’1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025, EGYPTAIR propone una tariffa speciale weekend da 170 euro per voli diretti da Roma Fiumicino a Il Cairo. Questa tariffa include un bagaglio a mano di 8 kg e pasti a bordo. Inoltre, il visto di transito gratuito è incluso nell’offerta, permettendo ai passeggeri di soggiornare a Il Cairo fino a 96 ore senza costi aggiuntivi.

Per i passeggeri in partenza da Milano, la tariffa Economy Class consente di portare gratuitamente fino a due bagagli in stiva (23 kg ciascuno) e uno a mano (8 kg), per un totale di 54 kg per persona. In Business Class, i due bagagli da stiva possono arrivare a 32 kg ciascuno, per un totale di 72 kg. È inoltre possibile trasportare gratuitamente attrezzature sportive, con un limite di 5 kg per persona.

Come prenotare i voli per il Cairo con visto gratuito

I voli EGYPTAIR possono essere prenotati tramite il sito web EGYPTAIR o attraverso i canali di vendita autorizzati in Italia.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i voli, si consiglia di effettuare l’acquisto almeno 40 giorni prima della partenza. La tariffa indicata è soggetta a termini e condizioni, e il soggiorno massimo consentito con il visto di transito è di 4 giorni.

Nota Bene: La tariffa di 170 euro è valida solo nei giorni specificati e include il bagaglio a mano e i pasti a bordo. Le spese per il bagaglio da stiva e altri servizi sono a pagamento separato.

