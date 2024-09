AEREO

Ryanair ha annunciato oggi, 10 settembre 2024, una promozione flash sui voli valida per sole 24 ore. I viaggiatori potranno usufruire di tariffe scontate a partire da €16,99 per voli programmati nei mesi di ottobre e novembre 2024.

L’offerta è valida per voli con partenza dal 1 ottobre 2024 al 30 novembre 2024 e può essere prenotata esclusivamente sul sito ufficiale di Ryanair fino alla mezzanotte di oggi, 10 settembre 2024.

I posti a disposizione per questa promozione sono limitati.

Dettagli della promozione voli Ryanair

Un portavoce di Ryanair ha commentato: “Con il ritorno a scuola e le giornate sempre più corte, l’estate non è mai sembrata così lontana. Quindi, se senti quella voglia di viaggiare anche dopo l’estate, assicurati di andare su Ryanair.com ora e prenota una vacanza a basso costo con la promozione flash a tempo limitato di Ryanair, che offre tariffe a partire da soli € 16,99 per viaggiare tra ottobre e novembre. È l’occasione perfetta per godersi un po’ di sole invernale in una delle oltre 240 destinazioni del network leader del settore di Ryanair.”

La promozione è soggetta a disponibilità, e si applicano termini e condizioni. Per maggiori informazioni e per prenotare, è possibile visitare il sito ufficiale di Ryanair: Ryanair – Promozione voli.

Continua a leggere: Voli low cost easyJet estate 2025: 7 milioni di voli disponibili verso le destinazioni più amate