AEREO

Dopo la riapertura i voli aerei in arrivo possono atterrare in numero limitato a 2 ogni ora

Etna: voli aerei in partenza di nuovo operativi all’aeroporto di Catania, i voli aerei in arrivo ancora limitati a due atterraggi ogni ora.

Concluse le prime opere di bonifica essenziali per l’agibilità delle infrastrutture di volo, a causa dell’eruzione dell’Etna, l’Unità di crisi ha disposto la riapertura dell’aeroporto di Catania per i voli aerei in partenza. I voli aerei in arrivo, invece, sono limitati con un flusso regolato di 2 ogni ora.

Lo comunica SAC la società di gestione dell’aeroporto di Catania in aggiornamento in base all’evoluzione dell’eruzione dell’Etna.

Da ieri si sono verificati ritardi e cancellazione dei voli aerei all’aeroporto di Catania Fontanarossa. L’eruzione dell’Etna ha coperto di cenere vulcanica Catania e alcuni comuni vicini. I voli dell’aeroporto Fontanarossa hanno subito rallentamenti con cinque arrivi ogni ora, e le partenze gestite di conseguenza.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania.SAC, comunica che, dopo l’eruzione dell’Etna si sono concluse le prime opere di bonifica essenziali per l’agibilità delle infrastrutture di volo. L’Unità di crisi ha disposto la riapertura per le partenze dei voli dall’aeroporto di Catania. I voli aerei in arrivo invece possono atterrare in numero limitato a 2 ogni ora.

Questa nuova regolazione dei voli aerei in partenza e in arrivo verrà aggiornata in base alle evoluzioni tattiche operative legate all’eruzione dell’Etna. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto a Catania se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

L’aeroporto di Catania invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Leggi anche: Etna: voli aerei in ritardo e cancellati all’aeroporto di Catania a causa dell’eruzione