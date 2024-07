AEREO

All’aeroporto di Catania voli aerei pienamente operativi, eventuali ritardi sono dovuti alla riorganizzazione delle operazioni di volo dopo l’eruzione dell’Etna.

Dopo l’eruzione dell’Etna, oggi, all’aeroporto di Catania i voli tornano pianamente operativi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania.

SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che l’Unità di crisi ha disposto la riapertura totale e completa dell’aeroporto di Catania.

Concluse tutte le opere di bonifica per l’agibilità delle infrastrutture di volo, a causa dell’eruzione dell’Etna, l’Unità di crisi ha disposto la riapertura totale dell’aeroporto di Catania per i voli aerei in partenza e in arrivo.

In stretta collaborazione con le compagnie aeree e tutti gli handler operanti all’aeroporto di Catania, SAC confida nel ripristino di tutti i servizi e dei regolari collegamenti aerei dopo l’eruzione dell’Etna.

Con l’eruzione dell’Etna infatti si erano verificati ritardi e cancellazione dei voli aerei all’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Etna: Aeroporto di Catania voli aerei

Possano verificarsi alcuni temporanei eventuali ritardi all’aeroporto di Catania dovuti alla riorganizzazione delle operazioni di volo. La società di gestione dell’aeroporto di Catania è certa dell’impegno di tutti gli operatori e garantisce il ritorno alla piena funzionalità dello scalo nel più breve tempo possibile.

L’aeroporto di Catania invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.