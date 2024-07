AEREO

Con la firma del nuovo CCNL dipendenti Enav, previsti aumenti salariali progressivi e nuove assunzioni.

Ufficialmente firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti Enav, valido per il triennio 2023-2025.

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) coinvolge circa 4.200 lavoratori Enav.

Sottoscritti nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) significativi miglioramenti nelle condizioni salariali e normative, ponendo i dipendenti di Enav in linea con altri provider di servizi di navigazione aerea in Europa.

Secondo una nota congiunta delle organizzazioni sindacali Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Fast-Confsal, il nuovo CCNL dipendenti porterebbe al recupero del potere d’acquisto dei dipendenti.

L’accordo sul nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti Enav, frutto di una negoziazione in tre fasi, prevede aumenti salariali progressivi che mirano a garantire un equilibrio economico adeguato rispetto agli standard del settore a livello europeo.

Aumenti salariali CCNL dipendenti Enav

Gli incrementi salariali previsti dal nuovo CCNL dei dipendenti del dipendenti Enav, sono strutturati per offrire una maggiore sicurezza economica ai lavoratori, riflettendo l’impegno dell’azienda a riconoscere il contributo essenziale del personale alla gestione sicura ed efficiente del traffico aereo. Inoltre, l’accordo include benefici aggiuntivi che migliorano le condizioni di lavoro e incentivano la produttività.

Nuove assunzioni

Le sigle sindacali hanno anche sottolineato l’importanza di nuove assunzioni per affrontare le attuali carenze di personale, una mossa che non solo risponderà alle esigenze operative immediate ma contribuirà anche a sostenere l’espansione del Gruppo a livello internazionale. Questo sviluppo è visto come un passo cruciale per il rafforzamento delle attività dell’azienda e per il supporto allo sviluppo del trasporto aereo, settore vitale per l’economia globale.

L’obiettivo dichiarato delle organizzazioni sindacali è creare condizioni di benessere per tutti i lavoratori del Gruppo Enav, promuovendo un ambiente di lavoro che favorisca la crescita personale e professionale. Questo, a sua volta, rafforzerà la capacità dell’azienda di competere a livello internazionale, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e all’efficienza del sistema di trasporto aereo.

Continua a leggere: Enav assume diplomati senza esperienza