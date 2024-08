AEREO

Premiata da Global Traveler per il settimo anno consecutivo ai Trazee Awards

La compagnia aerea TAP Air Portugal si conferma per il settimo anno consecutivo come la compagnia aerea preferita in Europa ai prestigiosi Trazee Awards.

Questo riconoscimento, assegnato dalla rivista Global Traveler e FXExpress Publications, sottolinea l’eccellenza e l’innovazione costante del vettore portoghese. TAP infatti ha conquistato i cuori dei viaggiatori, in particolare dei millennial, una delle fasce demografiche più importanti per l’industria dei viaggi.

I Trazee Awards, giunti alla loro decima edizione, sono uno degli eventi più attesi del settore, celebrando le eccellenze nel mondo dei viaggi. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 12 agosto 1014. Ha visto protagonisti non solo le compagnie aeree, ma anche hotel, aeroporti, programmi di fidelizzazione, destinazioni, compagnie di crociera e società di noleggio auto.

TAP Air Portugal è stata lodata dagli organizzatori dei Trazee Awards come una “trendsetter del settore”, capace di attirare e fidelizzare una vasta base di viaggiatori, grazie alla qualità del servizio e all’impegno costante per migliorare l’esperienza di volo.

Fernanda Ottavio, Market Manager di TAP per il Nord America, riceve il premio dei Trade Awards

TAP Air Portugal

Il successo di TAP Air Portugal non si limita ai Trazee Awards. La compagnia aerea ha infatti ricevuto numerosi altri riconoscimenti nel corso del 2024. Per il settimo anno consecutivo, TAP è stata eletta “Migliore Compagnia Europea” per i voli verso l’Africa e il Sud America ai World Travel Awards, un traguardo che conferma la sua posizione di leader nel settore.

Carlos Antunes, Direttore di TAP per le Americhe, ha espresso l’orgoglio di tutto il team per questo ennesimo riconoscimento: “È un onore e un piacere ricevere questo prestigioso premio per la settima volta consecutiva. Questo successo è il frutto del duro lavoro e della dedizione del nostro team, che ogni giorno si impegna a offrire un’esperienza di viaggio eccellente ai nostri passeggeri.”

TAP innovazione e sostenibilità

Fondata nel 1945, TAP Air Portugal è la compagnia aerea nazionale del Portogallo e membro di Star Alliance dal 2005. Con un hub strategico a Lisbona, TAP collega l’Europa con l’Africa e le Americhe, operando oltre 1050 voli settimanali verso 80 città in 30 paesi.

La compagnia si distingue non solo per l’ampia rete di destinazioni, ma anche per il suo impegno nella modernizzazione della flotta e nella sostenibilità. TAP Air Portugal gestisce una delle flotte più giovani al mondo, composta esclusivamente da aeromobili di nuova generazione Airbus NEO. Questi aerei offrono maggiore efficienza e riduzione delle emissioni.

Con una reputazione consolidata di eccellenza e innovazione, la compagnia aerea TAP Air Portugal continua a guadagnando premi e riconoscimenti a livello internazionale. L’impegno costante per offrire il miglior servizio ai passeggeri e la sua attenzione alla sostenibilità garantiscono a TAP un futuro positivo nel panorama del trasporto aereo.

