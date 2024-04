AEREO

Aeroporto Dubai: voli operativi dal 23 Aprile 2024. L’Aeroporto DXB ritorna alla piena operatività dopo l’interruzione delle operazioni.

La manodopera, la logistica e le strutture sono ora pienamente operative presso l’Aeroporto internazionale di Dubai (DXB) e l’Aeroporto internazionale Al Maktoum (DWC).

Durante questo periodo, migliaia di dipendenti nel settore dell’aviazione hanno lavorato instancabilmente per ripristinare le operazioni e fornire assistenza ai passeggeri dei voli. L’aeroporto DXB ha distribuito 75.000 pacchetti di assistenza per aiutare i passeggeri dei voli aerei in difficoltà.

A Dubai, in seguito all’interruzione, cancellati un totale di 2.155 voli e 115 voli dirottati.

Tutti i passeggeri dei voli aerei bloccati al Dubai World Central sono stati con successo ricollocati entro il 19 aprile 2024

Aeroporto di Dubai comunicato ufficiale a questa pagina.

Compagnia aerea Emirates – Aeroporto di Dubai

Emirates comunica che i voli aerei sono stati ripristinati dal 20 aprile 2024, Sabato 20 aprile 2024 gli orari regolari dei voli sono stati ripristinati.

I passeggeri dei voli bloccati nell’area di transito dell’aeroporto sono stati riprenotati e sono in viaggio verso le loro destinazioni. Una task force smista e consegna circa 30.000 bagagli dei voli aerei, abbandonati ai rispettivi proprietari. Ci vorranno ancora alcuni giorni per eliminare l’arretrato di passeggeri e bagagli riprenotati.

Comunicato Emirates a questa pagina

Compagnia aerea Fly Dubai – Aeroporto di Dubai

Flydubai è tornata a operare il suo programma di voli completo dal Terminal 2 e dal Terminal 3 del Dubai International (DXB). L’attenzione nei prossimi giorni è sui passeggeri dei voli.

Comunicato Flydubai a questa pagina

Il 16 aprile 2024 all’Aeroporto di Dubai voli cancellati e dirottati per maltempo. A causa delle continue piogge e del maltempo i voli aerei sono cancellati o dirottati. La situazione si normalizza dopo una settimana di intenso lavoro da parte di tutto il personale dell’aeroporto e delle compagnie aeree coinvolte.