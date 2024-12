TRENO

Trenitalia, aumentano i numeri del servizio: 100 collegamenti AV Roma-Milano al giorno, ma anche diverse altre novità

Trenitalia, collegamenti verso la montagna

Con l’arrivo dell’orario invernale, ci saranno molte differenze in casa Trenitalia. Siamo entrati nel periodo dell’anno delle festività: sono tantissime le persone che, anche in questo 2024, ne approfitteranno per viaggiare. Tra le località più gettonate, visto il periodo, ci sono ovviamente quelle di montagna. Ed è proprio lì che Trenitalia ha pensato di puntare: fino a fine Marzo, infatti, nei weekend sarà possibile raggiungere Bardonecchia e Ounx con i Frecciarossa partendo da Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Reggio Emilia. Collegamenti straordinari anche per Trento: sabato e domenica (ma solo fino a inizio gennaio), che comprenderanno inoltre Ora, Rovereto e Bolzano. Questi Freccia partiranno da Milano, Brescia e Verona.

Dai mercatini alle piste da sci

Oltre ai Freccia di cui sopra, Trenitalia ha rispolverato altri collegamenti già presenti gli scorsi anni, e ne ha introdotti di nuovi. Ecco una lista dei principali:

Bardonecchia: Oltre che con i Freccia tutti i weekend, sarà previsto anche un collegamento diretto tra le piste di risalita di Bardonecchia e Torino. A proposito di piste di risalita: quelle di Limone saranno raggiungibili da Ventimiglia.

Oltre che con i Freccia tutti i weekend, sarà previsto anche un collegamento diretto tra le piste di risalita di Bardonecchia e Torino. A proposito di piste di risalita: quelle di saranno raggiungibili da Ventimiglia. Il Marché de Noël di Aosta: fin al 5 gennaio, ci sarà un potenziamento delle corse bus (attualmente 14) del fine settimana che collegano Aosta e Ivrea. Si arriverà a 21 bus.

fin al 5 gennaio, ci sarà un potenziamento delle corse bus (attualmente 14) del fine settimana che collegano Aosta e Ivrea. Si arriverà a 21 bus. Freccialink per le località più famose: Nel periodo tra Natale e fine marzo, i Freccialink permetteranno di raggiungere diverse località molto gettonate. Tra queste, Aosta, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme.

Gli Intercity

Anche tra gli Intercity di Trenitalia sono previsti interessanti potenziamenti. Nel finesettimana, gli Intercity da Torino e Genova prolungheranno fino a Bardonecchia, fermando anche a Oulx e Bussoleno. Tutti i giorni, Bari, Lecce e Bolzano saranno collegate via Intercity. Tornano quindi gli Intercity notte Roma-Bolzano, che aumenteranno le fermate: Ponte Gardena, Chiusa, Bressanone, Fortezza, Vipiteno e Brennero le nuove.

Incremento anche per Regionale, l’altro brand di Trenitalia: arrivano i collegamenti per i mercatini di Natale. Asti, “Natale ad Assisi”, Bolzano e Pietrarsa (dove si trova anche lo storico museo delle Ferrovie) saranno raggiungibili con i treni regionali.

I numeri del Freccia

Solo considerando le Frecce, ci sono più di 270 collegamenti di Trenitalia, per un totale di 130 destinazioni (e 130.000 potenziali passeggeri) raggiunte al giorno. Solo tra Milano e Roma, ci sono ben 100 collegamenti giornalieri. Di questi, 9 hanno un tempo di viaggio previsto inferiore alle 3 ore. Da Napoli e da Roma, inoltre, sarà possibile avere un nuovo collegamento diretto per Gorizia.

Guardando verso sud, Trenitalia garantisce sedici collegamenti giornalieri tra Roma e la Calabria, e altrettanti tra Roma e la Puglia. Trenitalia ha voluto sottolineare l’aumento della domanda per gli Intercity Notte: +7% rispetto allo scorso anno e addirittura +30% rispetto al 2022. Entro fine anno, il numero di passeggeri trasportati supererà addirittura i due milioni.

