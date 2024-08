TRENO

Monitoraggio della linea ferroviaria dei treni con veicolo totalmente autonomo. Testato con successo il veicolo ferroviario a guida completamente autonoma per l’analisi delle criticità della rete ferroviaria italiana.

Testato al circuito di Bologna San Donato l’URV (Unmanned Railway Vehicle), il mezzo automatizzato per la diagnostica mobile della ferrovia progettato da RFI Rete Ferroviaria Italiana

Il test del URV (Unmanned Railway Vehicle), un veicolo ferroviario a guida completamente autonoma progettato da Rete Ferroviaria Italiana RFI, è stato effettuato al circuito di Bologna San Donato. Questo prototipo, il primo del suo genere, segna una svolta significativa per il monitoraggio e la manutenzione della linea ferroviaria dei treni AV/AC in Italia.

URV mezzo automatizzato per la diagnostica della ferrovia di RFI

L’URV Unmanned Railway Vehicle veicolo ferroviario a guida autonoma è stato sviluppato da RFI con l’obiettivo di effettuare ispezioni, monitoraggio e mappatura delle linee delle ferrovie dei treni, garantendo così un’analisi approfondita delle criticità e la prevenzione di potenziali rischi per la sicurezza della ferrovia.

Grazie a sistemi avanzati di people/object-detection, URV Unmanned Railway Vehicle veicolo ferroviario a guida autonoma è in grado di controllare lo scenario in tempo reale, individuando eventuali minacce, atti di vandalismo o tentativi di sabotaggio sulla ferrovia dei treni.

Una delle principali caratteristiche dell’URV Unmanned Railway Vehicle veicolo ferroviario a guida autonoma è la sua capacità di operare in aree ferroviarie critiche o pericolose dove l’intervento umano potrebbe risultare rischioso. Infatti, può essere utilizzato come vettore di trasporto per strumenti specifici come rover o bracci meccanici, che permettono di eseguire ispezioni approfondite senza esporre il personale a situazioni pericolose.

Monitoraggio della linea ferroviaria dei treni con veicolo autonomo

Il progetto URV Unmanned Railway Vehicle veicolo ferroviario a guida autonoma nasce dalla necessità, espressa dalla Direzione Protezione Aziendale di RFI, di monitorare in modo efficiente e sicuro la linea ferroviaria dei treni, soprattutto in quelle aree classificate come D3 (dull, dirty & dangerous), ossia noiose, sporche e pericolose. Queste zone della ferrovia dei treni richiedono un monitoraggio continuo per garantire che non si verifichino criticità che possano compromettere la security delle infrastrutture.

Tra i principali obiettivi del veicolo autonomo URV Unmanned Railway Vehicle veicolo ferroviario a guida autonoma figurano:

Monitoraggio e mappatura della ferrovia dei treni per individuare eventuali criticità.

Controllo in tempo reale dello scenario ferroviario mediante avanzati sistemi di rilevazione.

Ispezioni sicure in ambienti ostili, sfruttando il veicolo come piattaforma per strumenti diagnostici specifici.

L’URV Unmanned Railway Vehicle veicolo ferroviario a guida autonoma è equipaggiato con un sistema di guida automatica basato sull’Automatic Train Operation (ATO). Si interfaccia con i sistemi ETCS di bordo per gestire la marcia del veicolo nei limiti di sicurezza. Il veicolo può essere controllato da un operatore remoto, garantendo così una flessibilità operativa in diverse situazioni sulla rete ferroviaria dei treni

Controllo della ferrovia dei treni con mezzo a guida autonoma

Le tecnologie integrate nell’URV includono:

Sensori di visione RGB per acquisire immagini nel visibile.

Sensori IR/NIR/IFR per il rilevamento nell’infrarosso.

Tecnologia LiDAR, che utilizza laser per mappare l’ambiente circostante con estrema precisione.

Questi strumenti consentono all’URV Unmanned Railway Vehicle veicolo ferroviario a guida autonoma di eseguire una diagnosi completa della ferrovia dei treni. Fornendo dati in tempo reale che possono essere utilizzati per prevenire guasti e migliorare la sicurezza generale delle linee della ferrovia.

Il test del veicolo autonomo URV Unmanned Railway Vehicle, veicolo ferroviario a guida autonoma, consentirà il monitoraggio della linea ferroviaria automatizzato e sicuro. RFI potrà garantire un servizio ferroviario più affidabile, minimizzando i rischi per il personale e migliorando la sicurezza delle infrastrutture.

Questo progetto non solo rafforza l’impegno di RFI verso l’innovazione, ma pone anche l’Italia all’avanguardia nel campo della manutenzione ferroviaria autonoma.

