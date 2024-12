TRENO

Fs Security, al via il piano “Natale Sicuro”: controlli straordinari a dicembre su 24 linee, più di 1300 treni al giorno

Fs Security, al via il piano “Natale Sicuro”. Iniziati servizi di monitoraggio straordinario: controllo a bordo dei mezzi, in stazione e lungo le linee.

Fs Security, controlli straordinari per il periodo natalizio

Nel marzo 2023, una nuova società si è formata all’interno del Gruppo Fs. Si tratta di Fs Security, società di vigilanza che opera nelle stazioni, sui treni e lungo le linee. Nata dalla fusione dei rami di Protezione Aziendale di RFI e Trenitalia, la mission di Fs Security è prevenire le criticità, sia infrastrutturali che legate all’azione umana. Fs Security è un’azienda in crescita, anche grazie all’appoggio del Governo e alla sponsorizzazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

In vista delle festività natalizie e dell’inizio del Giubileo, anche Fs Security sta programmando bene le prossime mosse: si tratterà infatti di mesi intensi, ed è bene non farsi trovare impreparati. Intanto, a partire dallo scorso 25 novembre e per un mese, gli operatori di Fs Security monitoreranno ogni giorno 24 linee di treni tra Nord e Sud. Sono numeri abbastanza impressionanti: più di 1300 treni al giorno, 70 tra stazioni e tratti di linea. L’obiettivo di Fs Security è quello di prevenire, con questi controlli, furti, evasioni tariffarie, aggressioni al personale viaggiante e disagi ai passeggeri.

Attraverso un comunicato, è stata resa nota anche la lista iniziale delle linee dove tali controlli verranno effettuati. Gli operatori saranno presenti tra Milano e Verona, Lodi, Piacenza, Genova, Livraga, Piacenza Ovest, Brescia, Venezia, Vicenza, Verona, Bolzano, Mantova, Schio, Rovigo, Bologna, Torino, Carmagnola, Bra, Alba, Genova Piazza Principe, Savona, Udine, Venezia, Porretta, Pesaro, Ancona, Porto San Giorgio, Firenze, Viareggio, Roma, Nettuno, Barletta, Fasano, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Napoli, Caserta, Napoli Campi Flegrei, Salerno, Palermo, Termini Imerese, Messina, Patti, Capaci, Trappeto, Catania e Lentini.

