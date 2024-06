TRENO

Le ferrovie dello stato russe RZD ( Russian Railways) fanno sapere che le esportazioni e le importazioni attraverso i valichi di frontiera con la Cina sono aumentate del 20%.

In particolare, nell’arco dei primi cinque mesi del 2024, sono 16,8 milioni di tonnellate le merci trasportate in entrambe le direzioni, ovvero il 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La RZD, che ha diffuso questa notizia attraverso il proprio canale Telegram ufficiale, ha esportato 15,5 milioni di tonnellate di merci attraverso i valichi di frontiera con la Cina. Questo numero è destinato comunque a salire, vista e considerata la crescita del 21,2% su base annua.

Il carbone tra le spedizioni ferrovie russe-Cina

La maggior parte delle spedizioni ferroviarie tra Russia e Cina ha come oggetto il carbone. Anche le importazioni sono in aumento: nel periodo gennaio-maggio 2024, l’ incremento è del 5,3% su base annua (cioè 1,15 milioni di tonnellate di materiali).

85mila km di ferrovie russe

Ciò che rende meglio l’idea dell’importanza di questi scambi commerciali è la grandezza delle aziende prese in considerazione: insieme alle ferrovie degli Stati Uniti, infatti, quelle di Russia e Cina rappresentano le più grandi e importanti al mondo. Le ferrovie russe possono contare su ben circa 85mila kilometri di linea ferroviaria (fondamentali su un territorio così e steso e altrimenti difficilmente percorribile).

Le ferrovie russe e le ferrovie italiane

RZD ha collaborato e si è confrontata più volte anche con le Ferrovie dello Stato italiane: un esempio sono i due contratti sottoscritti nel 2019 con Italferr, riguardanti l’assistenza tecnica, la verifica della progettazione e la supervisione lavori della linea ferroviaria Belgrado – Novi Sad (in Serbia) e l’assistenza tecnica, la verifica della progettazione e la supervisione lavori del nuovo Posto centrale di Belgrado per la gestione e il Controllo del traffico ferroviario della rete ferroviaria serba.