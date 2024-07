PORTI

Noli marittimi, nuovi aumenti: Unatras chiede l’intervento del Governo per ridurre i costi.

Unatras fa sapere: ” I costi di gestione delle imprese che effettuano trasporti da e per le principali isole del Paese sono fortemente condizionati dai costi aggiuntivi che devono sostenere per traghettare i mezzi, i cosiddetti noli marittimi. Da lunedì primo luglio, le compagnie di navigazione applicano un ulteriore aumento per il traghettamento dei veicoli che vanno anche ben oltre i 120 euro a mezzo. Una irrefrenabile crescita dei costi che già nel periodo gennaio 2019/gennaio 2024 ha fatto registrare un incremento del 70% circa”.

Unatras sottolinea come la transizione ambientale non possa avvenire in modo isolato, ma debba essere strettamente integrata con la transizione economica e sociale:

” La transizione ambientale non può determinare perdita di economia di scala e posti di lavoro per alcuni e opportunità per altri. I costi per salvaguardare l’ambiente non possono essere sempre sostenuti dall’ultimo anello della catena economica. Per questo chiediamo al ministero e al Governo di intervenire urgentemente per scongiurare, in primo luogo, eventuali speculazioni”.

“Nell’immediato occorre però che le imprese di autotrasporto riescano a sopravvivere. Come chiediamo da tempo, quindi, occorre introdurre modifiche normative che consentano agli autotrasportatori di recuperare automaticamente in fattura questo surplus di costi, come già dovrebbe accadere per il gasolio. Siamo certi che il Ministro Matteo Salvini intenda portare avanti una transizione ambientale che vada di pari passo con quella economica e sociale e che pertanto dia attuazione quanto prima a queste richieste.

Soltanto così si potrà garantire un cambiamento efficace e duraturo verso un modello di sviluppo più sostenibile ed equo”.

