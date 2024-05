NAVE

La Grandi Navi Veloci (GNV) -compagnia di traghetti del Gruppo MSC- cresce e si espande, ampliando la flotta con 4 nuove imbarcazioni. La prima è in arrivo nell’autunno del 2024. La crescita registrata è del +7% nei primi tre mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e del +26% rispetto al 2022. In termini di ricavi invece un +4% rispetto al 2023 e +17% rispetto al 2022.

Una crescita confermata dalla recente campagna di recruiting di GNV, finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva e conclusasi lo scorso mercoledì a Sorrento.

La flotta: traghetti GNV sostenibili

La compagnie di navigazione GNV opera nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo: con una flotta di 28 navi, opera 31 linee in 7 paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.

Le imbarcazioni sono state oggetti di investimenti legati all’importante tema della sostenibilità: la maggior parte della flotta GNV è dotata di sistemi di scarico scrubber più rispettosi dell’ambiente. La compagnia ha poi investito nel rinnovo della flotta, come GNV Polaris, il primo di quattro traghetti di nuova costruzione ad alti standard ambientali, che sarà pronto a fine anno. Il nuovo traghetto avrà 250 cabine e 400 poltrone e garantirà una diminuzione dei consumi rispetto alle navi oggi in circolazione grazie a propulsori più efficienti. La seconda delle quattro nuove imbarcazioni arriverà invece entro la fine del 2025 e le altre due entro il 2026. In particolare, l’impatto ambientale delle nuove navi sarà inferiore rispettivamente del 30% per le prime due e del 50% per la terza e la quarta (alimentate a LNG) rispetto alle attuali unità standard.

Il trasporto merci della GNV

Per quanto riguarda il trasporto merci, la maggior parte della flotta è abilitata al trasporto combinato passeggeri-merci e 2 esclusivamente al trasporto merci. Questo garantisce alla compagnia di servire in modo efficiente tutte le linee strategiche e di posizionarsi nell’ambito dei trasporti merci come operatore specializzato in particolare nel segmento guidato per i flussi delle merceologie che richiedono transiti più rapidi.

I traghetti della GNV sono operativi verso le seguenti destinazioni

Italia , in particolare Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese e poi Sardegna con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla linea Genova-Torres

, in particolare con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese e poi con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla linea Genova-Torres Malta da Genova (diretto) e attraverso Palermo da e per tutti i porti dell’arco tirrenico

da Genova (diretto) e attraverso Palermo da e per tutti i porti dell’arco tirrenico Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi

con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi Marocco sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti da e per Tangeri con Genova, Civitavecchia, Barcellona e Sète, e da e per Nador con Barcellona, Sète e Almeria

sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti da e per Tangeri con Genova, Civitavecchia, Barcellona e Sète, e da e per Nador con Barcellona, Sète e Almeria Spagna , nelle Baleari con partenze tutti i giorni da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza garantendo così collegamenti quotidiani per tutte le isole

, nelle Baleari con partenze tutti i giorni da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza garantendo così collegamenti quotidiani per tutte le isole Albania con la linea Bari-Durazzo

Mete e rotte della crescita GNV

Nelle isole Baleari , dove è presente dal 2021, la compagnia sta registrando una crescita importante e oggi detiene il 21% delle quote di mercato. Per quanto riguarda l’Italia, le isole e in particolare la Sicilia sono da sempre il mercato principale per la GNV nel comparto merci. In crescita anche la rotta Napoli-Palermo, con un aumento del 24% sul 2023 in termini di ricavi e del 14% in termini di volumi. Infine, la rotta Genova-Malta cresce del 23% in termini di volumi e del 36% in termini di fatturato.

Tipologie di merci trasportate

Nel 2023 circa il 50% dei traffici era costituito dalle categorie alimentare per i prodotti in entrata e GDO per quelli in uscita. Tra le altre categorie rilevanti il groupage e i materiali da costruzione.

I tempi di transito vantaggiosi della flotta garantiscono il trasporto della merce urgente, come prodotti farmaceutici o freschi.

Nuove navi ro-ro pax per aumentare la capacità della stiva

Per quanto riguarda il comparto merci, partire dalla fine di quest’anno è previsto l’ingresso nella flotta di quattro nuove navi ro-ro pax che saranno in grado di garantire un ulteriore aumento di circa il 50% della capacità di stiva.