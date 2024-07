A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO IL TRATTO CALENZANO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNA

Dalle 2:00 alle 5:30 di martedì 23 luglio Roma, 17 luglio 2024

Roma, 20 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, nell’ambito del piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sulla rete in gestione, condiviso con la Prefettura e gli enti locali, è stata pianificata la demolizione dell’impalcato del viadotto “Goccioloni 2”, situato al km 267+200.

Le attività sono state concentrate nella sola notte di martedì 23 luglio e pertanto, nella fascia oraria compresa tra le 2:00 e le 5:30, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Calenzano e Barberino, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello.

Per raggiungere la A1 Panoramica, si consiglia di percorrere, da Barberino, la A1 Direttissima in direzione Bologna, uscire alla stazione di Badia, per poi entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio.