A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 14 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita da entrambe le provenienze, Bologna e Milano, in modalità alternata.

In alternativa si consigliano le stazioni di Reggio Emilia o di Parma.