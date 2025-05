A13 BOLOGNA-PADOVA: AL VIA LA FASE CONCLUSIVA DEI LAVORI DEL PONTE SUL CANALE POAZZO TRA OCCHIOBELLO E VILLAMARZANA ROVIGO SUD

Roma, 14 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, da sabato 17 maggio, prende il via la fase conclusiva dei lavori per la dismissione del vecchio impalcato e l’entrata in esercizio del nuovo ponte sul Canale Poazzo, situato al km 52+271, nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.

Il cronoprogramma delle lavorazioni, che per specifiche ragioni tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico, è stato condiviso con la Prefettura e gli enti locali, prevede il seguente schema di cantierizzazione:

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 7:00 di sabato 17 maggio, sarà chiuso il tratto Occhiobello-Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Padova:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud;

per tutti gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud;

verso Bologna:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria (SS434 Transpolesana, SP16 via Zabarella, SP60 via Piacentina, SR6 via Eridania) e rientrare in A13 ad Occhiobello;

per tutti gli altri veicoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria (SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica, Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania) e rientrare in A13 a Occhiobello;

-dalle 7:00 di sabato 17 fino alle 6:00 di martedì 20 maggio, verranno effettuate le attività di posizionamento della nuova opera in direzione di Padova, pertanto in orario diurno verrà installata una deviazione di carreggiata che consentirà il transito tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova, su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, mentre, in direzione di Bologna, la circolazione potrà defluire su due corsie.

Al fine di consentire il completamento delle attività, in orario notturno, sarà necessario chiudere il tratto Occhiobello-Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni, dalle 22:00 di domenica 18 alle 6:00 di lunedì 19 maggio e, nella sola direzione Padova, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 maggio, con orario 22:00-6:00.

A partire dalle 6:00 di martedì 20 maggio, l’assetto del cantiere verrà nuovamente modulato con una cantierizzazione che prevede il transito su due corsie tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud verso Padova, attraverso una deviazione con bretella, mentre, in direzione di Bologna, la circolazione potrà defluire sulla corsia di marcia e su quella di emergenza.

Al fine di ottimizzare la gestione dei flussi, la Direzione di Tronco di Bologna, ha individuato ulteriori itinerari che potranno essere utilizzati a seconda dell’estensione degli accodamenti, attesi in particolare sabato 17, nella fascia oraria pomeridiana di domenica 18 e per l’intera giornata di lunedì 19 maggio, per chi è in viaggio sulla A13 Bologna-Padova, da Bologna verso Padova:

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita ad Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria (SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana) e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud;

per i restanti veicoli, dopo l’uscita a Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria (SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana) e rientrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud.

Sono stati individuati ulteriori percorsi che potranno essere utilizzati in caso di tempi di percorrenza particolarmente sostenuti e per itinerari di lunga percorrenza:

immettersi sulla A22 Brennero-Modena all’altezza di Modena e, all’altezza di Verona, proseguire in A4 Torino-Trieste in direzione Venezia/Trieste.

Chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene da Ancona, dopo la stazione di Faenza potrà immettersi sulla D14 Diramazione per Ravenna e percorrere la SS16 Adriatica, per poi entrare in A13 a Villamarzana Rovigo sud.

Per tutta la durata dei lavori, la Direzione di Tronco di Bologna ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità, il presidio di soccorso meccanico e di segnalamento delle code, l’installazione di apposita segnaletica integrativa. Inoltre, in caso di necessità, sarà prontamente attivato un servizio per la distribuzione di generi di conforto.