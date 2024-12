A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA VERSO LA A4

Roma, 4 dicembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 12:00 alle 14:00 di giovedì 5 dicembre sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso la A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, al km 90+400 della A1 e proseguire sulla viabilità ordinaria: SP12 verso Fidenza, SS9 via Emilia verso Fiorenzuola, SP462 R in direzione Cortemaggiore, per poi rientrare in A1 a Fiorenzuola e immettersi sulla D21 verso Brescia; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi in A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.

Contestualmente sarà chiusa l’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consigliano le stazioni di Fidenza, sulla stessa A1, o di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza (R49).