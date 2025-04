A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20 – Via Chiavicone e SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.