A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, al km 184+700, o di Modena nord, al km 157+600.