SCIOPERI

Lo sciopero mezzi a Roma è dalle 8:30 alle 16:30, per la sicurezza dei lavoratori

Sciopero mezzi a Roma, giovedì 4 luglio 2024, della durata di 8 ore, dalle 8:30 alle 16:30 che coinvolgerà l’intera rete Atac, includendo metro e autobus gestiti da RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap.

Giovedì 4 luglio 2024, i cittadini di Roma affronteranno disagi, ritardi e cancellazione dei mezzi del servizio dei trasporti pubblici a causa di uno sciopero mezzi proclamato dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Orsa Trasporti e Usb Lavoro privato.

Il motivo dello sciopero mezzi a Roma è un recente incidente avvenuto nel deposito Tor Vergata, che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e ha portato i sindacati a dichiarare l’agitazione in ottemperanza all’art. 2 comma 7 della Legge 146/1990 e s.m.i., che tutela l’incolumità del personale del trasporto pubblico locale.

A seguito dell’incidente avvenuto ieri nel deposito Tor Vergata i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Usb e Orsa, hanno proclamato per oggi, giovedì 4 luglio, uno sciopero mezzi a Roma di 8 ore dalle 8,30 alle 16,30 che interesserà l’intera rete Atac.

Servizio regolare per le linee di Roma Tpl: 08, 011, 013, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 054, 056, 057, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 441, 444, 445, 502, 503, 505, 541, 546, 548, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Durante lo sciopero mezzi a Roma servizio regolare anche per le linee gestite da Autoservizi Troiani: 051, 053, 055, 059, 135, 437, 789, 447, 543, 552 e 555.

Sciopero mezzi Atac a Roma giovedì 4 luglio 2024

Per la giornata del 4 luglio 2024, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Orsa Trasporti e USB Lavoro privato, hanno proclamato uno sciopero mezzi a Roma di 8 ore. Il servizio sull’intera rete Atac non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle 16.30.

Durante lo sciopero mezzi a Roma di giovedì 4 luglio 2024, il servizio sulla rete metro non è garantito: nelle stazioni che rimarranno aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. Tuttavia, i parcheggi di interscambio resteranno operativi e il servizio di biglietterie online non subirà interruzioni, sebbene potrebbero verificarsi limitazioni nelle stazioni metro.

Le linee gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap opereranno regolarmente, offrendo un’alternativa parziale ai passeggeri della capitale durante l’agitazione.

Per restare aggiornati in tempo reale sullo stato dei servizi durante lo sciopero mezzi a Roma, è consigliabile consultare il sito web ufficiale di Atac.

Seguire il profilo Twitter @infoatac o utilizzare il servizio WhatsApp al numero 335.1990679. Ulteriori informazioni saranno disponibili tramite display e fonia nelle stazioni e sui mezzi. Informazioni in tempo reale.

Sciopero treni 6 e 7 luglio 2024: ritardi, cancellazioni e treni garantiti