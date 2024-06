SCIOPERI

TUA Abruzzo comunica lo sciopero mezzi del 4 giugno 2024, orari garantiti per bus e treni

Sciopero mezzi il 4 giugno 2024 in Abruzzo: bus e treni della società TUA a rischio. Ecco orari dello sciopero e fasce di garanzia in Abruzzo il giorno dello sciopero mezzi 4 giugno 2024

Lo sciopero dei mezzi in Abruzzo di martedì 4 giugno 2024, di 4 ore, comporterà la mancata effettuazione di corse in arrivo/partenza nella fascia dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Sciopero mezzi TUA 4 giugno 2024 – bus e treni

Bus TUA sciopero 4 giugno 2024

Trasporto Urbano Personale viaggiante bus: 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime 4 ore del turno

Trasporto Extraurbano Personale viaggiante bus: 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc..): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime 4 ore del turno

Personale a Terra bus (Uffici, Officina, Manutenzione Infrastruttura, Manutenzione linea Aerea): ultime 4 ore turno

Treni TUA sciopero 4 giugno 2024

Personale Viaggiante, di Stazione e Biglietterie treni: 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali

Personale a Terra treni (Uffici, Officina, Manutenzione Infrastruttura, Manutenzione linea Aerea): ultime 4 ore turno

Inoltre, a causa dello sciopero mezzi il 4 giugno 2024, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.

Per maggiori dettagli sulle motivazioni dello sciopero bus e treni e per consultare le percentuali di adesione degli scioperi precedenti, si può consultare il sito TUA alla pagina “Comunicazioni in evidenza”.

Lo sciopero mezzi del 4 giugno 2024 in Abruzzo, di 4 ore, è motivato dal mancato rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori.