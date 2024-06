SCIOPERI

Sciopero mezzi giovedì 18 luglio, fermo il trasporto pubblico per 4 ore a livello nazionale. Durante le 4 ore di sciopero dei mezzi sono possibili ritardi e cancellazioni dei mezzi.

Lo sciopero dei mezzi pubblici, del 18 luglio 2024 riguarda tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori.

Le organizzazioni sindacali, Uiltrasporti, Fit-Cisl e Filt Cgil, hanno annunciato lo sciopero del trasporto pubblico locale del 18 luglio 2024 a causa dell’indisponibilità delle controparti datoriali a rinnovare il contratto scaduto a dicembre 2023.

Sciopero mezzi 18 luglio orari e fasce garantite

Gli orari dello sciopero dei mezzi il 18 luglio 2024 saranno decisi a livello regionale per 4 ore, non sono ancora disponibili informazioni sulle fasce orarie in cui i mezzi sono garantiti.

Lo sciopero mezzi trasporto pubblico del 18 luglio avrà una durata di 4 ore. Gli orari specifici dello sciopero variano a seconda delle città e delle aziende di trasporto coinvolte. Tuttavia, per minimizzare i disagi ai cittadini, sono previste delle fasce di garanzia. Generalmente, queste fasce di garanzia includono le ore di punta del mattino e del pomeriggio, durante le quali i servizi essenziali saranno assicurati per consentire ai pendolari di raggiungere il luogo di lavoro o di tornare a casa.

È consigliabile consultare i siti web delle aziende di trasporto locale per informazioni dettagliate sugli orari dello sciopero e sulle fasce di garanzia specifiche per la propria area.

Le organizzazioni sindacali Uiltrasporti, Fit-Cisl e Filt Cgil hanno annunciato lo sciopero mezzi trasporto pubblico del 18 luglio per il rinnovo del contratto scaduto a dicembre 2023. I sindacati chiedono un incremento economico in linea con l’aumento del costo della vita e miglioramenti delle condizioni lavorative.