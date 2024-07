SCIOPERI

Domani, giovedì 18 luglio 2024, sciopero mezzi di trasporto pubblico locale a livello nazionale, si fermano bus, metro e tram, per 4 ore nelle principali città italiane.

Lo sciopero dei mezzi ha orari differenti per ogni città: Milano, Bergamo, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trentino. Sono previste fasce di garanzia essendo giorno feriale.

La protesta è indetta dai sindacati Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori” e “organizzata nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale”.

Ecco gli orari e le modalità città per città:

Sciopero 18 luglio 2024 orari per città

Confermato per domani, giovedì 18 luglio 2024, lo sciopero mezzi del trasporto pubblico locale, con modalità differenti nelle varie regioni e città. Lo stop dei mezzi pubblici dura 4 ore e coinvolgerà bus, metro e tram nelle principali città italiane.

Milano atm orari sciopero:

sciopero il 18 luglio 2024 del personale Atm di bus, tram e treni metropolitane si fermeranno dalle 8:45 alle 12:45.

Bergamo:

lo sciopero mezzi pubblici inizia alle 15:30 e termina alle 19:30.

Bologna:

sciopero il 18 luglio 2024 di autobus, bus e i treni del trasporto passeggeri regionale dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara dalle ore 11:00 alle 15:00. I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. A Bologna sono previste solo le corse dal capolinea centrale verso la periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10:45. Si fermano per lo sciopero i dipendenti della Rfi manutenzione infrastrutture Doit dalle 9:00 e le 17:00

Firenze:

per quanto riguarda gli autobus, la società Autolinee Toscane ha annunciato che il servizio non sarà garantito dalle 18:00 alle 22.00. Per la tramvia saranno possibili disservizi il 18 luglio 2024 dalle 9.30 alle 13.30. In entrambi i casi, per il personale non viaggiante lo sciopero riguarderà le ultime quattro ore del turno di lavoro.

Napoli:

lo sciopero mezzi coinvolge Anm per quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30. A rischio saranno i servizi di linea in superficie (tram, bus, filobus), oltre alla Metro Linea 1 e la funicolare. Per le linee di superficie le ultime partenze saranno 30 minuti prima dell’inizio dello stop e riprenderanno circa mezz’ora dopo la fine della protesta.

Roma orari sciopero:

tram, metro, bus, treni urbani ed extraurbani fermi dalle 8:30 alle 12:30. Lo sciopero mezzi riguarda Atac e i bus periferici gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Cotral. Si fermeranno anche lavoratori dei servizi interni, ausiliari del traffico, addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie.

Torino:

il trasporto pubblico gestito dalla Gtt aderisce allo sciopero del 18 luglio 2024 con una sospensione nelle ore serali. Il funzionamento dei mezzi urbani, suburbani e della metropolitana non è garantito dalle 18:00 alle 22:00. I servizi extraurbani invece non sono garantiti dalle 17:30 alle 21:30.

Venezia:

trasporti a rischio dalle 19.31 alle 23.31. Actv, la società di mobilità veneziana, garantisce solo i collegamenti minimi. Regolare il servizio people mover di collegamento tra Tronchetto – Marittima – piazzale Roma.

Trentino:

trasporti a rischio il 18 luglio 2024 dalle 11.00 alle 15.00

