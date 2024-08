MOBILITÀ

Lancia è stata tra le protagoniste del Concorso di Eleganza di Pebble Beach.

Una manifestazione che alla pari di Villa d’Este e di Chantilly, rappresenta uno degli eventi più importanti per premiare l’eleganza automobilistica a livello mondiale. Lancia Strato’s è stata tra le auto d’epoca più apprezzate.

Un appuntamento che giunge al termine della Monterey Car Week, dopo una settimana ricca di eventi che richiama migliaia di appassionati di auto d’epoca e non, provenienti da tutto il mondo.

Il Concorso d’Eleganza si svolge presso il Pebble Beach Golf Resort in California, uno degli scenari più suggestivi dell’oceano Pacifico.

All’edizione 2024 hanno partecipato oltre 200 vetture d’epoca dal valore inestimabile provenienti da 58 Paesi del mondo.

Lancia è stata protagonista del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach con la sua Strato’s HF Zero del 1970.

Esemplare appartenente a un famoso collezionista statunitense.

Nella categoria “Wedge concepts and prototypes” ed è risultata una delle più belle vetture in gara, entrando nella short list dell’ambito titolo “Best of Show”.

La Strato’s rappresenta al meglio la genialità e l’originalità del design italiano, un modello che anche in gara ha dimostrato di essere vincente sotto ogni punto di vista.

Leggendaria è l’impresa della Stratos HF, sue le forme avveniristiche. Caratteristici i fari posteriori tondi, elementi che hanno poi segnato la storia del design di Lancia.

La storia della Lancia Strato’s Zero

Fu disegnata da Nuccio Bertone e presentata al Salone dell’Auto di Torino nel 1970.

Un prototipo che suscitò sin da subito un grande interesse per via della sua linea rivoluzionaria.

Alto soli 85 centimetri, l’esemplare di Lancia Strato’s HF Zero esposto a Pebble Beach è perfettamente funzionante.

È stata sottoposta a un profondo restauro nel 2000, ritornando così al suo colore originale.

Gli interni si caratterizzano per i sedili quasi orizzontali e il quadro strumenti spostato a sinistra, impreziosito da u display in vetro acrilico verde. Caratteristico è anche il parabrezza che si estenda in alto.

Cuore della Lancia Strato’s HF Zero è il suo motore V4 da 1,6 litri da 115 cavalli.

Alimentato da due carburatori Solex a doppio corpo, dispone di un impianto di scarico preso in prestito da una Lancia Fulvia HF.

Dal prototipo alla produzione in serie

Nel 1971 debutta la versione definitiva della Lancia Stratos.

Era alimentata da un motore sei cilindri a V della Ferrari Dino 246.

Tetto verticale e lunotto posteriore dalle ridotte dimensioni, ne caratterizzano la linea.

Cofano e baule sono costituiti da due leggeri gusci che comprendono anche i parafanghi.

La Lancia Stratos HF Gruppo 4 ha vinto:

tre volte consecutive il Rally di Monte Carlo

due titoli mondiali costruttori (1975 – 1976)

due titoli Europeo Piloti

una Coppa Mondiale FIA Piloti Rally.

A partire dalla stagione 1975 la Lancia Stratos ha indossato i colori bianco e verde dello sponsor Alitalia, una delle livree più belle di sempre nel Motorsport.