MOBILITÀ

La piattaforma Ioki è operativa in quattro città dell’area metropolitana di Malaga. Dopo il successo del lancio del MUFMI quattro anni fa, ora infatti anche le piccole città di Pizarra, Cártama e Maqueda stanno integrando il concetto di on-demand nel loro trasporto locale affidandosi a Ioki, uno dei principali fornitori per la mobilità on-demand in Europa.

Il sTramite la piattaforma, si potrà usufruire di un servizio di trasporto pubblico individuale e digitale. Un totale di quattro veicoli flessibili. Sono circa 300 i passeggeri che hanno usufruito del servizio nei primi cinque giorni.

I mezzi utilizzati nell’area di Malaga

A Pizarra viene utilizzato un minibus con 18 posti a sedere. A Cártama e Maqueda invece viene utilizzato un veicolo a quattro posti di una compagnia di taxi locale allo stesso prezzo dei trasporti pubblici. Tutti i servizi possono essere prenotati tramite l’app MUFMI di Ioki.

Il successo del servizio ad Alhaurín de la Torre è un modello: “Se qualcosa ha successo, viene adottato con piacere. Siamo molto lieti che anche altre città della regione di Malaga stiano utilizzando l’offerta di mobilità basata sulle esigenze. Con i nuovi servizi a Pi

zarra, Cártama e Maqueda, stiamo creando un grande valore aggiunto per il trasporto pubblico locale, contribuendo alla mobilitazione della regione”- afferma Benjamin Pfeifer, Amministratore Delegato di Ioki.

Più servizi di trasporto pubblico nella regione

Le nuove aree di servizio si trovano a pochi chilometri da Alhaurín de la Torre. Qui, il primo trasporto a chiamata con il software on-demand di Ioki è iniziato in Spagna nel 2020. Dall’inizio il numero di utenti è aumentato del 400%, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia . Finora più di 35.000 passeggeri hanno usufruito del servizio flessibile. Tutte e tre le aree di servizio sono frutto di una collaborazione tra MUFMI, l’Associazione dei Trasporti della Grande Malaga (Consorcio de Transporte Metropolitano) e Ioki.

Ioki, mobilità digitale

Ioki è l’azienda tecnologica leader in Europa per la mobilità digitale e pioniera della guida autonoma nel trasporto pubblico. Fondata nel 2017 e con oltre 150 servizi on demand flessibili e oltre 5 milioni di passeggeri, Ioki è leader di mercato per la mobilità

on-demand nella regione DACH.

L’azienda offre soluzioni di piattaforma innovative per i servizi di area e di linea, la pianificazione del traffico basata sui dati e le applicazioni di navigazione digitale per le operazioni di linea. Con i suoi servizi di consulenza e software-as-a-service, Ioki consente soluzioni supportate dal digitale per una transizione verso una mobilità sostenibile.