Infrastrutture

La terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno europea dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, avrà luogo dall’11 al 13 settembre nei padiglioni del Piacenza Expo.

La Rivoluzione Idrogeno

Hydrogen Expo riunirà non solo le principali novità del comparto – con particolare riguardo agli aspetti legati a produzione, trasporto e stoccaggio dell’idrogeno – ma anche tutti i principali protagonisti delle filiere interessate dalla rivoluzione idrogeno. L’evento sarà dunque l’occasione per fare il punto sull’utilizzo del vettore energetico e per far emergere le necessità e le richieste dei protagonisti delle filiere coinvolte.

Come sottolinea Michele Crisci, presidente UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) che tornerà a chiedere all’Esecutivo una pianificazione strategica per una maggiore diffusione di veicoli a IDROGENO e nuove infrastrutture in conformità con il Regolamento AFIR, il quale prevede la realizzazione di almeno una stazione di rifornimento ogni 200 km lungo la rete Autostradale centrale europea (Ten-T) entro il 2031.

Spiega Crisci: “L’Italia, a differenza di altri Paesi dell’Ue, vanta una filiera industriale già matura nella gestione dei gas per la mobilità, che sta rapidamente convertendosi all’idrogeno, con importanti ricadute in termini di valore della produzione e livelli occupazionali. Tuttavia, per raggiungere i target di diffusione delle stazioni di rifornimento in ambito urbano ed extraurbano, è fondamentale la creazione di un Piano integrato per la mobilità a idrogeno, che dovrà prevedere l’allocazione di ulteriori risorse per agevolare la produzione e la distribuzione di idrogeno verde, favorendo così, insieme allo sviluppo dell’e-mobility, una transizione efficace verso un trasporto stradale sostenibile”.

Trasporto sostenibile ed i ritardi nelle infrastrutture

Alessandro Peron, Segretario generale della Federazione italiana autotrasportatori professionali (Fiap) commenta così sul ritardo nell’infrastrutturazione: ”Il vettore energetico idrogeno, con specifico riferimento a quello verde, sarà senza alcun dubbio uno dei combustibili che entreranno in gioco nello scenario del trasporto stradale delle merci. Tuttavia, il percorso da effettuare prima di cogliere evidenti risultati dal punto di vista operativo, in Italia, è ancora lungo, soprattutto guardando alla produzione di H2 e alla sua infrastrutturazione, ancora carenti nel nostro Paese. Entrano poi in gioco anche gli aspetti connessi alla rete di assistenza tecnica, alla sua capacità di intervento e gli elementi di sicurezza complessivi”.

I pesi e le dimensioni dei veicoli

A tali aspetti, continua Peron, “si aggiunge anche la questione dei pesi e delle dimensioni dei veicoli dotati di motorizzazioni H2, ma su questo aspetto l’Europa è già intervenuta proponendo una modifica della specifica Direttiva. Inoltre, la partecipazione diretta della Federazione al Progetto Europeo H2 Accelerate Trucks ci permette di osservare da vicino l’evoluzione della tecnologia e della sua implementazione pratica nei tre pilastri, ossia i veicoli, la produzione di H2 e gli impianti di distribuzione, insieme ad alcuni dei primari attori di ciascun ambito, Oem, Energia e Hrs” conclude Peron.

Le innovazioni già disponibili sul mercato all’Hydrogen Expo 2024

La terza edizione di Hydrogen Expo sarà anche una vetrina per quelle innovazioni già disponibili sul mercato. Greenforce, per esempio, presenterà la sua innovativa spazzatrice stradale a celle combustibili. Hydrocell, presenterà invece la prima imbarcazione italiana dotata di un sistema propulsivo a idrogeno certificato. Il progetto prende vita a Venezia, dove il peschereccio ”Nobody’s Perfect” verrà convertito da propulsione diesel a idrogeno, rappresentando un traguardo significativo per la nautica sostenibile.

