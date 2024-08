MOBILITÀ

In vigore da agosto 2024 i nuovi minimi retributivi in busta paga definiti dal CCNL Autostrade

CCNL Autostrade nuove retribuzioni in busta paga ad agosto 2024, entrano in vigore i nuovi minimi retributivi.

Nuove retribuzioni ad agosto 2024 per i dipendenti con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autostrade. Ad agosto viene erogata un nuovo aumento retributivo in busta paga prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Autostrade.

Ad agosto 2024, i dipendenti delle imprese che gestiscono le infrastrutture viarie a pedaggio e servizi correlati vedranno un aumento della retribuzione in busta paga con la terza tranche di aumento prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Autostrade.

Questo incremento della busta paga del CCNL Autostrade fa parte di un accordo economico complessivo firmato il 18 luglio 2023 da Federreti, Fise-Acap, Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl.

Aumento retribuzione busta paga CCNL Autostrade

Secondo l’intesa raggiunta, l’aumento totale previsto per il livello C è di 250 euro, distribuito come segue:

60 euro da agosto 2023

50 euro da gennaio 2024

30 euro da agosto 2024

70 euro da gennaio 2025

Questa distribuzione graduale dell’incremento retributivo del CCNL Autostrade ha lo scopo di garantire una crescita sostenibile e equa per tutti i lavoratori coinvolti nel settore.

Autostrade minimi salariali in busta paga da agosto 2024

Con l’inizio di agosto 2024, entreranno in vigore i nuovi minimi retributivi definiti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autostrade. I nuovi importi saranno applicati alle buste paga dei dipendenti. Questi minimi includono anche la contingenza e l’EDR, contribuendo quindi a un aumento complessivo del salario dei dipendenti del settore Autostrade.

Dettaglio nella tabella:

Livello Minimo (€) Contingenza (€) EDR (€) Totale (€) A 2.922,73 539,82 10,33 3.472,88 A1 2.611,82 533,72 10,33 3.155,87 B 2.300,85 529,40 10,33 2.840,58 B1 2.101,91 525,33 10,33 2.637,57 C 1.840,70 522,02 10,33 2.373,05 C1 1.679,03 519,97 10,33 2.209,33 D 1.243,70 514,29 10,33 1.768,32

