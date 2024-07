MOBILITÀ

Autostrade per l’Italia prosegue nella sua marcia verso l’elettrificazione dell’intera rete autostradale.

Per favorire lo sviluppo non solo delle auto elettriche ma in genere di tutti quei veicoli che possono rappresentare un valido aiuto verso la completa transazione energetica, c’è un’unica strada da percorrere, installare stazioni di ricarica. Questo è il piano che Autostrade per l’Italia sta portando avanti, continuando a installare nuove stazioni di ricarica.

Il 29 luglio 2024 sono state pubblicate le nuove procedure di gara per l’installazione di ulteriori stazioni in 60 aree di servizio presenti lungo il tratto autostradale di competenza di Autostrade per l’Italia.

Cosa prevede il nuovo bando di gara di Autostrade per l’Italia (ASPI)?

In linea con le indicazioni e il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e con le misure stabilite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), i nuovi bandi di gara di ASPI, prevedono l’installazione di colonnine esclusivamente ad alta potenza di ricarica (HPC) da almeno 300 kW complessivi (ovvero 150 kW per punto di ricarica) e saranno suddivise in 10 lotti e organizzate in due tranches.

Due le fasi previste all’interno della procedura competitiva:

la prima, riguarda la qualifica degli operatori che intendono manifestare il proprio interesse (fase che terminerà il 20 settembre)

la seconda, prevede la presentazione delle offerte entro l’inizio del 2025. Saranno valutate con l’obiettivo di rendere le stazioni di ricarica operative entro la fine dello stesso anno.

A ogni operatore verranno assegnati massimo 3 lotti per ciascuna delle due tranche, soluzione che consentirà ad ASPI di ricevere una pluralità di offerte.

Leggi anche – Autostrada, via libera alla concorrenza sui pedaggi

Le Aree di Servizio sono equamente distribuite in tutto il territorio attraversato dalla rete Aspi, 28 nel Centro-Sud e 32 nel Centro-Nord.

30 delle 60 nuove stazioni di ricarica che saranno installate nelle due principali direttrici Nord-Sud: A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto.

Sono già 100 le aree di servizio dedicate alle auto elettriche e ibride plug-in presenti lungo la rete ASPI a cui se ne aggiungeranno ulteriori 8 aggiudicate attraverso il bando indetto lo scorso mese di maggio.