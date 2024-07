MOBILITÀ

Come viaggiare con l’assicurazione gratis in tutta Europa grazie alla tessera sanitaria

Lo sapevi che puoi viaggiare in Europa con l’assicurazione gratis? La tessera sanitaria europea ti permette di avere cure mediche necessarie e urgenti all’estero, anche per malattie croniche o esistenti e per la gravidanza e il parto.

La tessera sanitaria europea può essere utilizzata in tutti gli stati dell’Europa, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.

Come capire se la tessera sanitaria e valida in Europa?

Controlla i simboli riportati sulla tua tessera sanitaria. Il retro della tessera, come mostra l’immagine, costituisce la Tessera Europea Assistenza Malattia. Con questi simboli garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, mentre sei in viaggio, secondo le normative vigenti nei singoli paesi.

Se hai bisogno di assistenza medica mentre sei in viaggio in Europa la tessera Europea di Assicurazione Malattia copre le prestazioni sanitarie.

La tessera sanitaria consente di ricevere cure mediche necessarie e urgenti all’estero, anche per malattie croniche o esistenti, nonché per gravidanza e parto. La tessera europea è valida in qualsiasi paese dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera .

Attenzione, non è un’alternativa all’assicurazione di viaggio e non copre alcun costo sanitario privato o trattamento medico programmato. Non copre disagi legati allo spostamento in viaggio come problemi con i bagagli o cancellazione dei voli aerei.

Presentando la tessera sanitaria, puoi ottenere servizi sanitari direttamente da un ente pubblico o convenzionato alle stesse condizioni e allo stesso costo delle persone assicurate nel paese che stai visitando.

Il sistema sanitario di ogni paese è diverso e i servizi che non costano nulla nel tuo paese potrebbero non essere gratuiti in un altro paese.

Con la tessera sanitaria europea quando sei in viaggio puoi richiedere il rimborso per eventuali costi sostenuti in Italia mentre sei ancora nel paese e ottenere il rimborso direttamente lì o chiedere il rimborso alla tua assicurazione sanitaria quando torni a casa.

Come richiedere la tessera sanitaria europea?

Oltre la metà della popolazione dell’Unione Europea ha la tessera europea.

Si può richiedere la tessera sanitaria Europea:

presso i normali sportelli del distretto di residenza, presentando il modello di richiesta rilascio tessera per smarrimento-furto-usura;

presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate munito di documento di identità in corso di validità; online, accedendo al portale www.sistemats.it.

Richiederne una è facile e gratuito: basta contattare il proprio istituto di assicurazione sanitaria prima del viaggio. In genere la si riceve per posta entro pochi giorni. E’ possibile richiedere anche un certificato sostitutivo della tessera sanitaria europea.

Si può quindi viaggiare in tutta tranquillità, sapendo che la tesserasanitaria Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) copre le esigenze di assistenza sanitaria all’estero.

Chi ha diritto alla tessera europea?

Tutte le persone iscritte obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che hanno la residenza in Italia, possono ricevere la TEAM, in linea di principio. Eccezioni riguardano: i lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e distaccati all’estero.

Per maggiori informazioni consultare questa pagina del Ministero della Salute.

