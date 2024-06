MOBILITÀ

Anas, parte del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha ottenuto tre certificazioni internazionali di qualità: ISO 14001, ISO 45001 e ISO 39001. Questo risultato è il frutto di un intenso percorso di certificazione con l’ente RINA, che ha portato Anas a raggiungere elevati standard di gestione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, e sicurezza stradale.

Sistema di gestione ambientale Certificazione ISO 14001

La certificazione ISO 14001 conferma l’impegno di Anas nella gestione ambientale. Questo standard internazionale richiede alle organizzazioni di monitorare e migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. Per Anas, ciò significa adottare pratiche sostenibili che minimizzino l’impatto ambientale delle sue attività, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

Salute e sicurezza sul lavoro Certificazione ISO 45001

Con la certificazione ISO 45001, Anas dimostra il suo impegno nella tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Questo sistema di gestione aiuta a identificare e controllare i rischi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti.

Sicurezza del traffico stradale Certificazione ISO 39001

La certificazione ISO 39001 è un riconoscimento significativo per Anas, poiché attesta il suo impegno nella riduzione degli incidenti stradali. Questo standard internazionale guida l’azienda nell’adozione di pratiche efficaci per migliorare la sicurezza del traffico stradale, con l’obiettivo di ridurre del 50% le vittime di incidenti stradali entro il 2030, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Anas crescita e miglioramento continuo

L’Amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, ha espresso grande soddisfazione per le certificazioni ottenute: “Siamo estremamente soddisfatti di aver conseguito queste certificazioni, che rappresentano un importante riconoscimento dei nostri sforzi per migliorare costantemente i processi aziendali in termini di gestione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, e sicurezza stradale. Le certificazioni ottenute ci permettono di essere in linea con le migliori pratiche internazionali e ci aiutano ad aumentare la fiducia dei nostri stakeholder, inclusi clienti, partner e comunità locali.”

Futuri obiettivi Anas: Certificazione PdR 125 sulla parità di genere

Anas ha avviato anche il percorso per ottenere la certificazione PdR 125 sulla parità di genere. Questo sistema di certificazione, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mira a incentivare le imprese ad adottare politiche efficaci per ridurre il divario di genere e promuovere la crescita professionale delle donne.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, Anas continuerà a investire in infrastrutture più sicure e innovative, utilizzando tecnologie avanzate per monitorare e gestire il traffico in tempo reale. Intensificherà anche la collaborazione con le autorità competenti e altre parti interessate per promuovere la consapevolezza sui pericoli stradali e i comportamenti corretti alla guida.