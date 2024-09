LOGISTICA

Prevista una piattaforma logistica in Uzbekistan e lo sviluppo di un terminal intermodale nel porto di Aktau in Kazakistan

Il Gruppo Rhenus, fornitore di servizi logistici a livello mondiale, sta portando avanti un gran numero di progetti e piani di investimento in Asia centrale. In occasione del viaggio del Cancelliere tedesco Olaf Scholz in Asia, il membro della delegazione Tobias Bartz, CEO e Presidente del Gruppo Rhenus, ha annunciato in particolare due importanti progetti nella regione.

I progetti del Gruppo Rhenus in Asia

Previsti interventi di potenziamento lungo la Trans-Caspian Transport Route, ovvero la rotta che collega l’ Asia e l’ Europa attraverso il Mar Caspio. In particolare, a Samarcanda è stato firmato l’accordo per la creazione di una joint venture con AO Uztemir’yolkonteyner, una sussidiaria delle Ferrovie uzbeke. Su questa base verranno realizzati piani specifici per un moderno centro logistico ad Andijan. Inoltre, Bartz ha firmato una dichiarazione d’intenti con la società kazaka NC Aktau Sea Commercial Port JSC per lo sviluppo di un terminal intermodale nel porto di Aktau, in Kazakistan.

I legami economici tra Asia centrale, Kazakistan e Uzbekistan

Il Gruppo Rhenus è presente in questa regione, che rappresenta uno snodo fondamentale per lo scambio di merci tra l’Asia e l’Europa e svolge un ruolo chiave per l’azienda, da quasi 30 anni. La visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz sottolinea la crescente importanza dei legami economici tra la Germania e i Paesi dell’Asia centrale, Kazakistan e Uzbekistan.

Il corridoio eurasiatico, leva economica strategica

“Il corridoio eurasiatico non è solo una rotta commerciale di importanza internazionale che contribuisce alla strategia di diversificazione dell’Unione Europea, ma anche una leva strategica per l’economia globale. Attraverso i nostri investimenti in Kazakistan e Uzbekistan, sostenuti dai governi di questi due Stati e dalla Germania, stiamo potenziando le infrastrutture regionali e rafforzando la posizione dell’industria tedesca e del commercio d’esportazione locale nel mercato globale”- afferma Tobias Bartz.

Un progetto pioneristico

La partecipazione di maggioranza del Gruppo Rhenus nella joint venture con le Ferrovie Uzbeke segna un progetto pionieristico nel settore dei trasporti. Oltre al progetto di sviluppo di un efficiente terminal per container nel porto di Aktau sul Mar Caspio, lungo il percorso alternativo alla nuova Via della Seta il Rhenus sta portando avanti altri piani per i terminal negli hub economici del Kazakistan.

Queste iniziative sono accompagnate da misure strategiche intraprese dal fornitore di servizi logistici nel Caucaso meridionale. Grazie alla forte presenza in Turchia, sarà possibile creare una rete di distribuzione fluida lungo la rotta di trasporto internazionale transcaspica, nota come Middle Corridor, tra l’Europa e la Cina attraverso l’Asia centrale.