LOGISTICA

Il Gruppo Gruber Logistics continua la sua opera di espansione in Turchia, paese con un mercato di importante rilevanza strategica, sul quale si era già espanso all’inizio del 2023.

Ora l’azienda ha terminato la fase di start up, riorganizzando le proprio le proprie attività per sfruttare al meglio il proprio posizionamento nelle connessioni tra Europa e Asia.

La fase di start-up di Gruber Logistics

La fase di start-up di Gruber Logistics ha previsto la realizzazione di nuove attività, come la conduzione di ricerche per la comprensione delle dinamiche del mercato locale, tra cui la domanda, la concorrenza e il contesto normativo.

Il settore logistico turco sta vivendo una rapida crescita, sostenuta da significativi investimenti in infrastrutture. Questa crescita presenta sia opportunità che sfide, che i nuovi operatori devono saper affrontare e che ha portato alla creazione di un nuovo team locale, con due sedi a Istanbul e Izmir.

Un approccio di tipo sistemico

La chiusura della prima fase del progetto di Gruber Logistics sul territorio corrisponde anche a un’espansione dei servizi, un passo, questo, necessario per coordinare la crescente gamma di attività gestite nel Paese. Marcello Corazzola, Managing Director di Gruber Logistics, spiega la volontà di Gruber Logistics di utilizzare un approccio di tipo sistemico, consapevole della grande importanza dell’emergente mercato turco e della sua centralità in quanto rete culturale ed economica.

“Il nostro obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel Paese, a cominciare dalla nomina di un nuovo Direttore di filiale in Turchia, Rifat Cicek, che sarà responsabile dello sviluppo del mercato turco e dell’espansione del team. Il nostro hub principale per il collegamento internazionale con la Turchia è Trieste, dove possiamo contare su un team consolidato; inoltre, per i servizi LTL, e domani anche per il groupage, possiamo contare su un nuovo hub situato a Verona, che garantisce spedizioni internazionali giornaliere verso tutta Europa. Un approccio sistemico di questo tipo è necessario per soddisfare tutte le esigenze della supply chain B2B e per garantire una copertura completa dei servizi che collegano la Turchia con tutta Europa” ha affermato Corazzola.

