CAMION

Il piano neve 2024-2025 predisposto da Anas è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza della viabilità durante i mesi invernali. In particolare, sono stati individuati specifici interventi per i mezzi pesanti, con l’identificazione di aree di sosta strategiche e l’introduzione dell’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve su determinati tratti stradali e autostradali.

Piano neve 2024-2025 Anas per i mezzi pesanti

Durante la stagione invernale, i fenomeni di neve e ghiaccio rappresentano un rischio significativo per la viabilità.

I mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate possono affrontare criticità, soprattutto su tratti esposti a condizioni meteo avverse. Per questo motivo, il piano neve prevede l’attivazione di misure straordinarie per i mezzi pesanti:

Aree di sosta dedicate ai mezzi pesanti per gestire eventuali fermi temporanei imposti dalle autorità competenti.

per gestire eventuali fermi temporanei imposti dalle autorità competenti. Obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Le disposizioni si applicano in tutta Italia, in coordinamento con Viabilità Italia, il Centro di Coordinamento Nazionale per la Viabilità.

Aree di sosta per mezzi pesanti piano neve 2024-2025

Le aree di sosta per i mezzi pesanti del piano neve 2024-2025 sono state individuate per agevolare il fermo temporaneo dei camion nei momenti critici. Queste aree, distribuite lungo i principali tratti stradali e autostradali gestiti da Anas, integrano le infrastrutture messe a disposizione dagli altri gestori autostradali.

Funzioni delle aree di sosta per mezzi pesanti:

Consentire una gestione organizzata dei fermi obbligatori .

una gestione organizzata dei . Garantire la sicurezza dei conducenti dei mezzi pesanti e degli altri utenti della strada.

dei conducenti dei mezzi pesanti e degli altri utenti della strada. Evitare congestioni o blocchi sui tratti stradali critici.

Le aree di sosta per i mezzi pesanti sono situate in prossimità delle tratte maggiormente esposte a rischio neve e sono consultabili nel documento ufficiale: PIANO NEVE 2024-2025 AREE DI STAZIONAMENTO MEZZI PESANTI

Strade con obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve

Il piano neve 2024-2025 prevede, per tutti i veicoli a motore, l’obbligo di utilizzare dispositivi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali su tratti specifici. Questo vale anche per i mezzi pesanti, che devono essere dotati di:

pneumatici invernali con marcatura M+S (mud and snow)

con marcatura M+S (mud and snow) catene da neve a bordo in alternativa ai pneumatici invernali

L’obbligo è in vigore su specifici tratti stradali e autostradali definiti da ordinanze locali e regionali. Per i mezzi pesanti, è fondamentale rispettare queste disposizioni per evitare sanzioni e garantire la sicurezza del trasporto.

Consulta l’elenco delle tratte interessate dall’obbligo: TRATTI STRADALI ED AUTOSTRADALI DOVE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI DA NEVE – 2024/2025

Gestione delle emergenze piano neve

Il piano neve 2024-2025 prevede un coordinamento centralizzato tramite Viabilità Italia, che si occupa di monitorare la situazione e adottare provvedimenti tempestivi.

In caso di nevicate intense, i mezzi pesanti possono essere soggetti a fermi temporanei gestiti attraverso le aree di sosta e controlli delle dotazioni obbligatorie per verificare la conformità alle normative.

Raccomandazioni per i conducenti di mezzi pesanti

Per affrontare l’inverno in sicurezza e rispettare le disposizioni del piano neve, è essenziale che i conducenti di mezzi pesanti seguano queste raccomandazioni:

Verificare le dotazioni invernali : controllare che il mezzo sia equipaggiato con pneumatici idonei o catene da neve

: controllare che il mezzo sia equipaggiato con pneumatici idonei o catene da neve Consultare l’elenco delle aree di sosta : utilizzare l’elenco delle aree di sosta per programmare eventuali soste durante il viaggio

: utilizzare l’elenco delle aree di sosta per programmare eventuali soste durante il viaggio Monitorare le previsioni meteo : evitare di viaggiare durante condizioni climatiche estreme

: evitare di viaggiare durante condizioni climatiche estreme Rispettare le ordinanze locali: seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada

Il piano neve 2024-2025 è uno strumento essenziale per la sicurezza della viabilità durante i mesi invernali, con particolare attenzione ai mezzi pesanti. Le aree di sosta dedicate ai mezzi pesanti e l’obbligo di dotazioni invernali sono misure indispensabili per prevenire disagi e garantire la fluidità del traffico.

Prepararsi in anticipo e rispettare le disposizioni è fondamentale per viaggiare in sicurezza e affrontare al meglio le sfide della stagione invernale.

Continua a leggere: Divieti circolazione mezzi pesanti e camion a dicembre 2024: ecco il calendario