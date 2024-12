CAMION

Ecco il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti e camion durante le festività, con giorni e orari divieti mezzi pesanti in Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ungheria.

A dicembre 2024, per Natale e di Capodanno si applicano divieti di circolazione per i mezzi pesanti e i camion in molti paesi europei. Oltre ai consueti divieti mezzi pesanti per i fine settimana, alcune nazioni introducono divieti specifici per migliorare la sicurezza stradale e garantire un traffico fluido.

Di seguito tutte le informazioni su giorni e orari dei divieti di circolazione mezzi pesanti e camion per nazione:

Austria divieti circolazione mezzi pesanti e camion Natale e Capodanno

In Austria, oltre ai divieti standard nei fine settimana, si applicano restrizioni specifiche durante le festività natalizie. Gli autotrasportatori devono prestare particolare attenzione alle regole valide per camion e rimorchi di grandi dimensioni.

8 dicembre (Immacolata Concezione): divieti standard del weekend dalle 00:00 alle 22:00

25 dicembre (Natale): dalle 00:00 alle 22:00, vietata la circolazione di trattori con rimorchi sopra le 3,5 tonnellate e camion/articolati sopra le 7,5 tonnellate

26 dicembre (Santo Stefano): divieto dalle 00:00 alle 22:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 00:00 alle 22:00

Croazia: divieti mezzi pesanti

In Croazia, i divieti mezzi pesanti vengono applicati nei giorni di festa e prevedono orari specifici. Questi divieti puntano a ridurre il traffico e aumentare la sicurezza durante le festività.

24 dicembre (vigilia di Natale): dalle 15:00 alle 23:00, vietati i camion sopra le 7,5 tonnellate

25 dicembre (Natale): dalle 14:00 alle 23:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 14:00 alle 23:00

31 dicembre (vigilia di Capodanno): dalle 15:00 alle 23:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 14:00 alle 23:00

Repubblica Ceca: limitazioni per i camion e mezzi pesanti durante le feste

In Repubblica Ceca, i divieti mezzi pesanti si applicano sia durante i fine settimana che nei giorni festivi. I trasportatori devono pianificare le consegne evitando i periodi di restrizione.

24 dicembre (vigilia di Natale): dalle 13:00 alle 22:00, vietati i camion sopra le 7,5 tonnellate

25 dicembre (Natale): dalle 13:00 alle 22:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 13:00 alle 22:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 13:00 alle 22:00

Francia: divieti mezzi pesanti e camion

In Francia, le limitazioni per i mezzi pesanti durante le festività interessano principalmente le arterie principali, con orari rigidi da rispettare per evitare sanzioni.

24 dicembre (vigilia di Natale): dalle 22:00 alle 00:00, vietata la circolazione per camion sopra le 7,5 tonnellate

25 dicembre (Natale): dalle 00:00 alle 24:00

31 dicembre (vigilia di Capodanno): dalle 22:00 alle 00:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 00:00 alle 22:00

Germania: restrizione alla circolazione per camion e mezzi pesanti

In Germania, i divieti mezzi pesanti durante le festività natalizie e di Capodanno sono strettamente regolamentati, interessando camion sopra le 7,5 tonnellate.

25 dicembre (Natale): dalle 00:00 alle 22:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 00:00 alle 22:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 00:00 alle 22:00

Italia: divieti mezzi pesanti durante le festività

In Italia, i divieti mezzi pesanti seguono il calendario delle festività nazionali e coprono interamente le giornate di Natale e Capodanno.

8 dicembre (Immacolata Concezione): dalle 09:00 alle 22:00

25 dicembre (Natale): dalle 09:00 alle 22:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 09:00 alle 22:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 09:00 alle 22:00

Lussemburgo: divieti mezzi pesanti specifici per le feste

Il Lussemburgo applica restrizioni mirate, specialmente sulle tratte verso Francia e Germania.

24 dicembre (vigilia di Natale): dalle 21:30 alle 00:00 verso la Francia e dalle 23:30 alle 00:00 verso la Germania

25 dicembre (Natale): dalle 00:00 alle 24:00 verso la Francia e fino alle 21:45 verso la Germania

31 dicembre (vigilia di Capodanno): stessi orari del 24 dicembre

1 gennaio (Capodanno): divieti fino alle 21:45

Polonia: restrizioni per camion e mezzi pesanti durante le feste

In Polonia, i divieti mezzi pesanti sono pensati per ridurre il traffico nei giorni di festa e migliorare la sicurezza stradale. Gli autotrasportatori devono pianificare attentamente le loro attività per evitare sanzioni.

25 dicembre (Natale): dalle 08:00 alle 22:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 08:00 alle 22:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 08:00 alle 22:00

Slovacchia: divieti mezzi pesanti e camion nei giorni festivi

La Slovacchia applica divieti mezzi pesanti durante le principali festività natalizie e di Capodanno, con limitazioni valide per camion sopra le 7,5 tonnellate.

25 dicembre (Natale): dalle 00:00 alle 22:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 00:00 alle 22:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 00:00 alle 22:00

Slovenia: orari di divieto circolazione per Natale e Capodanno

In Slovenia, i divieti mezzi pesanti si concentrano sulle giornate festive per garantire un traffico stradale più scorrevole durante le vacanze.

25 dicembre (Natale): dalle 08:00 alle 22:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 08:00 alle 22:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 08:00 alle 22:00

Svizzera: divieti mezzi pesanti e camion durante le festività

In Svizzera, i divieti mezzi pesanti si applicano in modo rigoroso durante Natale e Capodanno, con limitazioni valide per tutte le categorie di mezzi pesanti.

25 dicembre (Natale): dalle 00:00 alle 24:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 00:00 alle 24:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 00:00 alle 24:00

Ungheria: orari di divieto circolazione mezzi pesanti e camion per Natale e Capodanno

In Ungheria, i divieti mezzi pesanti interessano i camion e i trattori con rimorchio sopra le 7,5 tonnellate, con restrizioni valide durante le giornate festive.

24 dicembre (vigilia di Natale): dalle 22:00 alle 00:00

25 dicembre (Natale): dalle 00:00 alle 24:00

26 dicembre (Santo Stefano): dalle 00:00 alle 22:00

31 dicembre (vigilia di Capodanno): dalle 22:00 alle 00:00

1 gennaio (Capodanno): dalle 00:00 alle 22:00

Ogni paese europeo adotta normative specifiche per i mezzi pesanti durante le festività. La pianificazione è essenziale per rispettare i divieti mezzi pesanti e garantire il corretto trasporto delle merci durante le festività natalizie. Rispettare le normative locali per evitare sanzioni.

