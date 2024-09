CAMION

Daimler Truck ha nominato Karin Rådström come nuovo CEO a partire dal 1° ottobre 2024. Questa nomina segna un importante cambiamento ai vertici dell’azienda, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di leader globale nel settore dei veicoli commerciali e di proseguire la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile. Rådström, che resterà in carica fino al 31 gennaio 2029, subentra a Martin Daum, che concluderà il suo mandato lasciando un’eredità di successo e innovazione.

La visione del nuovo CEO Daimler Truck Karin Rådström

Con l’arrivo di Karin Rådström come CEO, Daimler Truck si prepara ad affrontare una nuova fase di crescita e trasformazione. Rådström, che dal 2021 è parte del Consiglio direttivo dell’azienda, è stata finora responsabile di Mercedes-Benz Trucks, dove ha saputo migliorare la redditività e accelerare l’adozione di tecnologie sostenibili, come i camion elettrici.

Joe Kaeser ha sottolineato l’importanza della leadership di Rådström: “Karin Rådström è una leader con visione strategica, capace di guidare Daimler Truck in un contesto complesso e sfidante. Siamo certi che la sua esperienza sarà fondamentale per consolidare la nostra posizione di leadership nel settore dei veicoli commerciali sostenibili.”

Martin Daum e il successo dell’azienda

Martin Daum, attuale CEO di Daimler Truck, lascerà l’incarico il 1° ottobre 2024, ma continuerà a contribuire alla transizione come membro del Consiglio di Amministrazione fino alla fine dell’anno. Daum ha avuto un ruolo determinante nella trasformazione in un’azienda indipendente e quotata in borsa, con una solida posizione finanziaria e una reputazione internazionale.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Joe Kaeser, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Daum, sottolineando come la sua leadership abbia portato a una significativa crescita economica e tecnologica. “Martin Daum ha preparato Daimler Truck ad affrontare con successo le sfide future, in particolare per quanto riguarda l’elettrificazione e le soluzioni a idrogeno”, ha dichiarato Kaeser.

Prospettive per Daimler Truck, innovazione e sostenibilità

Sotto la guida di Karin Rådström, Daimler Truck continuerà a puntare su innovazione, sostenibilità e centralità del cliente. L’obiettivo è quello di rafforzare la propria leadership tecnologica e accelerare lo sviluppo di soluzioni a emissioni zero, come i Battery Electric Trucks e le tecnologie a idrogeno.

Anche Michael Brecht, Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, ha manifestato piena fiducia nella futura leadership di Rådström, affermando che il futuro successo di Daimler Truck dipenderà da un equilibrio tra gli interessi dei dipendenti e degli azionisti.

